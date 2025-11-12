R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d e l v i c e m i n i s t r o M a u r i z i o L e o r i p o r t a n o c h i a r e z z a e s e r i e t à n e l d i b a t t i t o s u l l a L e g g e d i B i l a n c i o . I n u m e r i p a r l a n o c h i a r o : l a r i d u z i o n e d e l l a s e c o n d a a l i q u o t a I r p e f d a l 3 5 a l 3 3 % i n t e r e s s a o l t r e 1 0 m i l i o n i d i c o n t r i b u e n t i , e c i r c a t r e q u a r t i d i e s s i d i c h i a r a r e d d i t i i n f e r i o r i a 5 0 m i l a e u r o . A l t r o c h e m i s u r a p e r i r i c c h i , s i t r a t t a d i u n i n t e r v e n t o c o n c r e t o e c a l i b r a t o s u l c e t o m e d i o e s u i l a v o r a t o r i c h e o g n i g i o r n o t e n g o n o i n p i e d i i l P a e s e " . C o s ì A n t o n e l l a Z e d d a , v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l S e n a t o . " I l G o v e r n o M e l o n i - p r o s e g u e - s t a p o r t a n d o a v a n t i u n a r i f o r m a o r g a n i c a , g r a d u a l e e s o s t e n i b i l e d e l s i s t e m a t r i b u t a r i o , n e l s o l c o d e l l a d e l e g a f i s c a l e v o t a t a d a l P a r l a m e n t o . D o p o l a r i d u z i o n e d e l c u n e o f i s c a l e e i l t a g l i o d e l l ’ a l i q u o t a p e r i r e d d i t i f i n o a 2 8 m i l a e u r o , o g g i s i c o n t i n u a a d a r e o s s i g e n o a c h i l a v o r a e p r o d u c e , s e n z a s q u i l i b r i e n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l a p r o g r e s s i v i t à d e l l ’ i m p o s t a " . " L e o p p o s i z i o n i l a c u i p r o p o s t a m i g l i o r e è l a p a t r i m o n i a l e , p r o v a n o a s c r e d i t a r e l a m a n o v r a p a r l a n d o d i p r i v i l e g i p e r p o c h i , m a l e c i f r e s m e n t i s c o n o o g n i p r o p a g a n d a . T r a I r p e f e d e c o n t r i b u z i o n e , s o n o s t a t i d e s t i n a t i o l t r e 2 1 m i l i a r d i d i e u r o a f a v o r e d e i r e d d i t i m e d i o - b a s s i , p a r i a u n p u n t o d i P i l : i l p i ù a m p i o i n t e r v e n t o r e d i s t r i b u t i v o d e g l i u l t i m i a n n i " , c o n c l u d e .