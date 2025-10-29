R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l a l e g g e d i b i l a n c i o 2 0 2 6 i l g o v e r n o d i G i o r g i a M e l o n i a n n u n c i a u n r a f f o r z a m e n t o d e l l a l o t t a a l l a c r i m i n a l i t à n e l s e t t o r e d e i g i o c h i e d e l l e s c o m m e s s e . B e n e f i g u r i a m o c i , m a c o m e s e m p r e b e l l e p a r o l e , e p e s s i m a c o e r e n z a : d a u n l a t o a n n u n c i a n o l a l o t t a a l l ’ i l l e g a l i t à , d a l l ’ a l t r o r i c o n o s c o n o a l l e R e g i o n i u n a q u o t a d e l l e e n t r a t e d e l g i o c o d ’ a z z a r d o s e n z a a l c u n v i n c o l o . È u n a s c e l t a c h e s v u o t a d i s e n s o o g n i p r o c l a m a t o i m p e g n o c o n t r o l a l u d o p a t i a e a t u t e l a d e l l e p e r s o n e e d e l l e f a m i g l i e . N o n s i p o s s o n o f i n a n z i a r e l a s a n i t à p u b b l i c a o g l i e q u i l i b r i d i b i l a n c i o d e g l i e n t i l o c a l i c o n i p r o v e n t i d e l l a d i p e n d e n z a d a g i o c o . È u n p a r a d o s s o e t i c o e i s t i t u z i o n a l e v e r g o g n o s o . I n o l t r e l a C o n f e r e n z a S t a t o - R e g i o n i h a a p p e n a a g g i o r n a t o i L i v e l l i E s s e n z i a l i d i A s s i s t e n z a p e r m i g l i o r a r e l a p r e v e n z i o n e e l ’ a c c e s s o a l l e c u r e , e i l G o v e r n o , i n v e c e d i s o s t e n e r l a , c o n c r e t a m e n t e , n e m i n a l a c o e s i o n e a p r e n d o a l l a l o g i c a d e l p r o f i t t o s u l d i s a g i o s o c i a l e " . C o s ì S t e f a n o V a c c a r i , d e p u t a t o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o e c o o r d i n a t o r e d e l l ’ I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e s u l g i o c o d ’ a z z a r d o . " È u r g e n t e - p r o s e g u e - r i c o s t i t u i r e l ’ O s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e s u l g i o c o d ’ a z z a r d o p a t o l o g i c o , i n v e c e d i a n n a c q u a r e l ’ e s p e r i e n z a d i 8 a n n i d i p r o g e t t i d i p r e v e n z i o n e d e n t r o a d u n g e n e r i c o f o n d o s u l l e d i p e n d e n z e , s e r v e a u m e n t a r e i f o n d i p e r l a p r e v e n z i o n e e v i e t a r e d e f i n i t i v a m e n t e l a p u b b l i c i t à d i g i o c h i e s c o m m e s s e n e l l o s p o r t e n e l l e p i a t t a f o r m e d i s t r e a m i n g " . " L a l e g a l i t à n o n s i c o s t r u i s c e c o n g l i a n n u n c i m a c o n l a c o e r e n z a e l a c o n c r e t e z z a . S e d a v v e r o v o g l i a m o u n s e t t o r e d e i g i o c h i t r a s p a r e n t e e r e g o l a t o , p e r t u t e l a r e l e i m p r e s e s a n e , l o S t a t o n o n p u ò e n o n d e v e s p e c u l a r e s u l l a f r a g i l i t à d e i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .