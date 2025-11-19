Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Sono otto gli emendamenti alla legge di bilancio segnalati da Azione. Tra questi c'è una No tax area fino a 20.000 euro per gli under 35 anni, l'estensione sperimentale per un triennio a 60mila euro del secondo scaglione Irpef, con aliquota al 33%, e una nuova 'Industria 4.0'. Il partito di Carlo Calenda vorrebbe inoltre inserire in manovra anche l'aumento delle assunzioni nel Ssn e il ripristino delle gare per le concessioni di distribuzione dell’energia elettrica.
Manovra: tra emendamenti segnalati da Azione No tax area e 'nuova industria 4.0'
19 novembre, 2025 • 17:37