Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “Le manifestazioni di Landini ormai sono come quelle barzellette mal raccontate che suscitano ilarità per la situazione ridicola più che per il contenuto. Landini ci ha abituato al peggio. Altro che tutela dei diritti dei lavoratori, il leader della Cgil vuole fare opposizione politica sulla pelle di milioni di italiani”. Così il deputato della Lega Luca Toccalini.
Manovra: Toccalini (Lega), 'manifestazioni di Landini come barzelletta mal raccontata'
7 novembre, 2025 • 13:45