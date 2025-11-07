R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L e m a n i f e s t a z i o n i d i L a n d i n i o r m a i s o n o c o m e q u e l l e b a r z e l l e t t e m a l r a c c o n t a t e c h e s u s c i t a n o i l a r i t à p e r l a s i t u a z i o n e r i d i c o l a p i ù c h e p e r i l c o n t e n u t o . L a n d i n i c i h a a b i t u a t o a l p e g g i o . A l t r o c h e t u t e l a d e i d i r i t t i d e i l a v o r a t o r i , i l l e a d e r d e l l a C g i l v u o l e f a r e o p p o s i z i o n e p o l i t i c a s u l l a p e l l e d i m i l i o n i d i i t a l i a n i ” . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a L u c a T o c c a l i n i .