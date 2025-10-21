R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n d i v i d o p i e n a m e n t e q u a n t o e m e r s o d a l l a r i u n i o n e o d i e r n a d e l l a s e g r e t e r i a d i F o r z a I t a l i a : n e l l ’ e s a m e d e l l a l e g g e d i s t a b i l i t à s a r à m a s s i m a l a n o s t r a a t t e n z i o n e a l l e e s i g e n z e d e l c o m p a r t o s i c u r e z z a e d i f e s a . E ’ f o n d a m e n t a l e g a r a n t i r e i n v e s t i m e n t i c o n c r e t i a f a v o r e d i c h i o g n i g i o r n o , c o n e n o r m i s a c r i f i c i e m e t t e n d o a r i s c h i o l a p r o p r i a v i t a , s e r v e i l P a e s e c o n d e d i z i o n e e c o r a g g i o . P r o p r i o p e r q u e s t o l o s c o r s o a n n o h o p r e s e n t a t o u n o d g i n t a l s e n s o c h e è s t a t o a c c o l t o d a l g o v e r n o " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a D a n i e l a T e r n u l l o . " O g g i n o i c o n t i n u i a m o a l a v o r a r e a f f i n c h é l a l e g g e d i b i l a n c i o r i s p o n d a i n m o d o c o n c r e t o a l l e l e g i t t i m e e s i g e n z e d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e e d e l l e f o r z e a r m a t e , c o n u n a p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l a p r e v i d e n z a d e d i c a t a , a l l e a s s u n z i o n i , a g l i s t r a o r d i n a r i e a i c o n t r a t t i . L a s i c u r e z z a n o n s i c o s t r u i s c e s o l o c o n l e n o r m e m a a n c h e c o n m i s u r e c o n c r e t e a s o s t e g n o d e l l e d o n n e e d e g l i u o m i n i c h e l a v o r a n o i n q u e s t o s e t t o r e " , c o n c l u d e .