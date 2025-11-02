R o m a , 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - - " P e r F o r z a I t a l i a l a m a n o v r a v a n e l l a g i u s t a d i r e z i o n e d i s o s t e n e r e i l c e t o m e d i o , a u m e n t a r e i s a l a r i p i ù b a s s i , s o s t e n e r e l e i m p r e s e e r i n f o r z a r e i l s i s t e m a s a n i t a r i o . S c e l t e f o r t e m e n t e v o l u t e d a l n o s t r o m o v i m e n t o p o l i t i c o " . L o d i c e A n t o n i o T a j a n i a A f f a r i t a l i a n i . " M a i n P a r l a m e n t o l a v o r e r e m o p e r m i g l i o r a r e l a m a n o v r a . P r i o r i t à : c a n c e l l a r e g l i a u m e n t i f i s c a l i s u g l i a f f i t t i b r e v i , a u m e n t i p e r l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , c a n c e l l a z i o n e d e l l ’ a r t i c o l o 1 8 s u l l a t a s s a z i o n e d e i d i v i d e n d i , c e r t e z z e s u i f i n a n z i a m e n t i p e r l e m e t r o d i R o m a e M i l a n o e s u l c o l l e g a m e n t o f e r r o v i a r i o A f r a g o l a - N a p o l i " , s p i e g a i l v i c e p r e m i e r . " I n s o m m a , v o g l i a m o t u t e l a r e l a c a s a , b e n e p r i m a r i o d e g l i i t a l i a n i , r i d u r r e l a p r e s s i o n e f i s c a l e p e r l e i m p r e s e , f a v o r i r e l a r e a l i z z a z i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e e p r e m i a r e c h i g a r a n t i s c e l a n o s t r a s i c u r e z z a . I n s e t t i m a n a c i r i u n i r e m o p e r f a r e i l p u n t o d e l l a s i t u a z i o n e e p e r p r e p a r a r e g l i e m e n d a m e n t i n e c e s s a r i a m i g l i o r a r e l a m a n o v r a " , c h i a r i s c e i l l e a d e r d i F I .