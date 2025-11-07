R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l F i n a n c i a l T i m e s h a r i c o n o s c i u t o l a s o l i d i t à d e l g o v e r n o M e l o n i , s o t t o l i n e a n d o c o m e l ’ E u r o p a d o v r e b b e g u a r d a r e a l l ’ I t a l i a c o m e m o d e l l o d i s t a b i l i t à p o l i t i c a e d i c r e d i b i l i t à s u i m e r c a t i . C o n q u e s t a m a n o v r a m e t t i a m o i n o r d i n e i c o n t i , f a v o r e n d o u n ’ u s c i t a a n t i c i p a t a d a l l a p r o c e d u r a d i d e f i c i t e c c e s s i v o e i n t r o d u c e n d o m i s u r e c o n c r e t e p e r m i g l i o r a r e l a v i t a d e i l a v o r a t o r i e d e l c e t o m e d i o ” . C o s ì M a t i l d e S i r a c u s a n o , s o t t o s e g r e t a r i o a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o e d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a R a i N e w s 2 4 . “ D e s t i n i a m o 2 , 5 m i l i a r d i d i e u r o a l l ’ a u m e n t o d e i s a l a r i , c o n f e r m i a m o i l t a g l i o s t r u t t u r a l e d e l c u n e o f i s c a l e e r e n d i a m o p i ù c o m p e t i t i v o i l l a v o r o a t t r a v e r s o u n a t a s s a z i o n e a g e v o l a t a s u g l i i n c r e m e n t i r e t r i b u t i v i . S o n o p r o v v e d i m e n t i d i b u o n s e n s o , c h e a n c h e l a s i n i s t r a d o v r e b b e c o n d i v i d e r e ” , c o n c l u d e .