R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D a l l e a u d i z i o n i d i o g g i s u l l a m a n o v r a , e i n p a r t i c o l a r e d a l l e a n a l i s i d e l l a F o n d a z i o n e G i m b e , e m e r g e n u o v a m e n t e l ’ i n a d e g u a t e z z a d e l l a L e g g e d i B i l a n c i o c h e n o n r i s p o n d e a i p r o b l e m i p i ù g r a v i d e l S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e . I 2 , 6 m i l i a r d i a g g i u n t i v i , c h e s i s o m m a n o a i 4 , 2 a p p o s t a t i l o s c o r s o a n n o m a g i à i m p e g n a t i p e r i l r i n n o v o d e i c o n t r a t t i , n o n s o n o i n f a t t i s u f f i c i e n t i a d i n v e r t i r e i l t r e n d d i d i m i n u z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i p e r l a s a n i t à p u b b l i c a . L a p e r c e n t u a l e r i s p e t t o a l P i l d e l F o n d o S a n i t a r i o d e l l o S t a t o c a l a a l 6 , 1 % m e n t r e i b i s o g n i d i s a l u t e a u m e n t a n o , a n c h e a c a u s a d e l l ’ i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e e d e l l ’ a u m e n t o d e l l e c r o n i c i t à . C o s ì i b i l a n c i d e l l a r e g i o n i a n d r a n n o s e m p r e p i ù i n d i f f i c o l t à e l e d i s e g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i e s o c i a l i a u m e n t e r a n n o " . C o s ì i n u n a n o t a M a r i n a S e r e n i , r e s p o n s a b i l e S a l u t e e S a n i t à n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . " C o m e h a n n o d e t t o i p a r l a m e n t a r i d e l P d p r e s e n t i a l l e a u d i z i o n i , m a n c a n o n o n s o l o l e r i s o r s e n e c e s s a r i e m a a n c h e u n a v i s i o n e c h e i n d i c h i l e r i f o r m e n e c e s s a r i e p e r r i o r g a n i z z a r e i l S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e , r e n d e r e d i n u o v o a t t r a t t i v e l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e , r i l a n c i a r e l a s a n i t à t e r r i t o r i a l e e d i p r o s s i m i t à . C o n l e a l t r e o p p o s i z i o n i p r e s e n t e r e m o p r o p o s t e p e r m o d i f i c a r e q u e s t a p a r t e d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o , p e r i n v e s t i r e d i p i ù n e l l a p r e v e n z i o n e e n e l p e r s o n a l e , p e r r a c c o g l i e r e l e p r e o c c u p a z i o n i d i i m p r e s e e s i n d a c a t i , p e r r i l a n c i a r e l a s a n i t à p u b b l i c a c h e r a p p r e s e n t a u n o s n o d o e s s e n z i a l e d e l l a c o e s i o n e s o c i a l e d e l P a e s e " , c o n c l u d e .