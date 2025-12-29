R o m a , 2 9 d i c ( A d n k r o n o s ) - L a s e d u t a d e l l a C a m e r a p e r l ' e s a m e d e l l a m a n o v r a o g g i a n d r à a v a n t i ' a o l t r a n z a ' , f i n o a l t e r m i n e d e l l ' e s a m e d e g l i O d g . E ' l ' a c c o r d o t r a i g r u p p i p a r l a m e n t a r i r i b a d i t o n e l l a C o n f e r e n z a d e i c a p i g r u p p o c h e s i è s v o l t a n e l p o m e r i g g i o a M o n t e c i t o r i o . I l p r o g r a m m a d e i l a v o r i p r e v e d e l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o e p o i i l v o t o p e r a p p e l l o n o m i n a l e s u l l a f i d u c i a d a l l e 2 0 . 2 0 . D a l l e 2 2 c i r c a l ' e s a m e d e l p r o v v e d i m e n t o , c o n 2 6 v o t a z i o n i s u l l o s t a t o d i p r e v i s i o n e e l ' e s a m e d e g l i O d g p e r t u t t a l a n o t t e f i n o a l t e r m i n e d e g l i O r d i n i d e l g i o r n o . P e r d o m a n i è s t a t o g i à f i s s a t o i l v i a a l l e 1 1 d e l l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o i n d i r e t t e T v s u R a i u n o c o n i l t e r m i n e d e l l ' a u l a e n t r o l e 1 3 .