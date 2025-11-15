R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D i r e c h e q u e s t a è l a p r i m a m a n o v r a s e n z a t a g l i a g l i e n t i l o c a l i , s i g n i f i c a p r e n d e r e i n g i r o g l i a m m i n i s t r a t o r i . M e l o n i n o n f i n g a d i n o n s a p e r e c h e n e l l e m a n o v r e p r e c e d e n t i h a s o t t r a t t o g i à 1 0 m i l i a r d i e 7 0 0 m i l i o n i a g l i e n t i l o c a l i n e i p r o s s i m i a n n i . Q u e s t o g o v e r n o c o n u n a m a n o t a g l i a e c o n l ' a l t r o s c a r i c a s u g l i a m m i n i s t r a t o r i l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à " c o n i t a g l i s u i t r a s p o r t i , s u l l ' a c c o g l i e n z a . L o d i c e E l l y S c h l e i n c h i u d e n d o l ' a s s e m b l e a d e g l i a m m i n i s t r a t o r i P d a B o l o g n a .