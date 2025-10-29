R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ G i o r g i a M e l o n i c o n t i n u a a n e g a r e i l c r o l l o d e g l i s t i p e n d i , m a i d a t i I s t a t r a c c o n t a n o u n ’ a l t r a s t o r i a : d a l 2 0 2 1 i l s a l a r i r e a l i d e g l i i t a l i a n i s o n o c a l a t i d e l 9 % " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " Q u e s t o s i g n i f i c a c h e , i n m e d i a , c h i l a v o r a p e r d e u n o s t i p e n d i o a l l ’ a n n o . L ’ i n e r z i a d e l g o v e r n o M e l o n i s t a p o r t a n d o s e m p r e p i ù f a m i g l i e i n d i f f i c o l t à : s t i p e n d i b a s s i e p r e z z i i n c r e s c i t a r a p p r e s e n t a n o l a v e r a e m e r g e n z a d e l P a e s e . S e m p r e I s t a t o g g i d i c e c h e 5 , 6 m i l i o n i d i l a v o r a t o r i a n c o r a a t t e n d o n o i r i n n o v i c o n t r a t t u a l i . A d e s s o s e r v o n o p o l i t i c h e s e r i e , n o n p r o p a g a n d a " . " C o n i n o s t r i e m e n d a m e n t i a l l a L e g g e d i B i l a n c i o c h i e d i a m o m i s u r e c o n c r e t e p e r r e s t i t u i r e p o t e r e d ’ a c q u i s t o a l l e f a m i g l i e e d i g n i t à a l l a v o r o . E c o n t i n u i a m o a c h i e d e r e u n a c o s a s e m p l i c e e a c o s t o z e r o c o n l e a l t r e o p p o s i z i o n i : u n s a l a r i o m i n i m o ” .