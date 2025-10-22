R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ i n c o n t r o c o n i s i n d a c a t i d e l l e F o r z e d e l l ’ o r d i n e - P o l i z i a d i S t a t o , C a r a b i n i e r i e G u a r d i a d i F i n a n z a - c h e a b b i a m o t e n u t o o g g i è s t a t o u n a p p u n t a m e n t o m o l t o p r o f i c u o . R i n g r a z i o i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e m o l t i s s i m e s i g l e s i n d a c a l i p r e s e n t i p e r l a l o r o p a r t e c i p a z i o n e e p e r l a q u a l i t à d e i c o n t e n u t i p o r t a t i ” . L o d i c e M a t t e o M a u r i , r e s p o n s a b i l e S i c u r e z z a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , a m a r g i n e d e l l a C o n s u l t a S i c u r e z z a p r e s s o i l G r u p p o P D a l l a C a m e r a , d o v e s i è d i s c u s s o d e l l a l e g g e d i B i l a n c i o , a c u i h a n n o p a r t e c i p a t o a n c h e i l r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a d e l p a r t i t o , A n t o n i o M i s i a n i , e l a d e p u t a t a S i m o n a B o n a f è . “ A b b i a m o v o l u t o r i c o n v o c a r e l a C o n s u l t a S i c u r e z z a d e l P D p e r c h é c o n s i d e r i a m o f o n d a m e n t a l e i l c o n f r o n t o c o n c h i r a p p r e s e n t a i l a v o r a t o r i i n u n s e t t o r e c o s ì d e l i c a t o e s t r a t e g i c o . I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o h a a c u o r e l a s i c u r e z z a d e l l e c i t t a d i n e e d e i c i t t a d i n i e d è v i c i n o a c h i l a v o r a t u t t i i g i o r n i p e r g a r a n t i r l a . L o d i m o s t r e r e m o a n c h e d u r a n t e l ’ i t e r d e l l a l e g g e d i B i l a n c i o , c o m e a b b i a m o f a t t o i n t a n t e a l t r e o c c a s i o n i . U n a l e g g e d i B i l a n c i o s c a n d a l o s a , c h e i n v e c e n o n t i e n e i n n e s s u n c o n t o l e e s i g e n z e b a s i l a r i d e l c o m p a r t o S i c u r e z z a , c h e p r a t i c a m e n t e v i e n e i g n o r a t o ” . “ L o h a r i b a d i t o - r i f e r i s c e M a u r i - i n m a n i e r a c h i a r i s s i m a l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n c h e , i n t e r v e n e n d o i n p r e s e n z a d a v a n t i a i d i r i g e n t i s i n d a c a l i , h a m e s s o l ’ a c c e n t o s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l c o m p a r t o e s u l l ’ a t t e n z i o n e d e l P D a l t e m a d e l l a S i c u r e z z a . I n q u e s t a l e g g e d i B i l a n c i o n o n c i s o n o l e r i s o r s e n e c e s s a r i e p e r a d e g u a r e g l i s t i p e n d i , d o p o u n r i n n o v o d i c o n t r a t t o c h e h a r i c o n o s c i u t o a d d i r i t t u r a m e n o d i q u a n t o e r o s o d a l l ’ i n f l a z i o n e . I l g o v e r n o n o n m e t t e n e m m e n o u n e u r o p e r l a p r e v i d e n z a d e d i c a t a e q u e l l a c o m p l e m e n t a r e o p e r i l n e c e s s a r i o a u m e n t o d e g l i o r g a n i c i d e l l e F o r z e d e l l ’ o r d i n e . C h e d i m i n u i s c o n o o g n i a n n o c h e p a s s a , c o n b u o n a p a c e d e i v u o t i p r o c l a m i d e l g o v e r n o . È i n c r e d i b i l e , m a l ’ u n i c a c o s a c h e a u m e n t a è l ’ e t à p e n s i o n a b i l e d e l l e d o n n e e d e g l i u o m i n i i n d i v i s a . I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o - c o n c l u d e M a u r i - s i b a t t e r à p e r c a m b i a r e r a d i c a l m e n t e q u e s t a l e g g e d i B i l a n c i o e p e r c o s t r i n g e r e i l g o v e r n o a r i c o n o s c e r e l e s a c r o s a n t e e s i g e n z e d e i l a v o r a t o r i e d e l l e l a v o r a t r i c i d e l l e F o r z e d e l l ’ o r d i n e ” .