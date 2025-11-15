R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " H a n n o b u t t a t o 8 0 0 m i l i o n i i n A l b a n i a e m e s s o l ì a g e n t i q u a n d o m a n c a n o n e l l e n o s t r e c i t t à . C o n t u t t e l e o p p o s i z i o n i a b b i a m o p r e s e n t a t o u n p a c c h e t t o d i 1 6 e m e n d a m e n t i c o n d i v i s i e u n o d i q u e s t i e m e n d a m e n t o r i g u a r d a p r o p r i o q u e s t o : r i p o r t a r e i n I t a l i a l e r i s o r s e i m p i e g a t e i n A l b a n i a e s i a n o u s a t e p e r l a s i c u r e z z a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n c o n c l u d e n d o l ' a s s e m b l e a d e g l i a m m i n i s t r a t o r i P d a B o l o g n a .