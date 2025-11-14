R o m a , 1 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I n s i e m e a l l e a l t r e o p p o s i z i o n i a b b i a m o p r e s e n t a t o 1 6 e m e n d a m e n t i c o n d i v i s i p e r a u m e n t a r e l a c o e s i o n e s o c i a l e , p e r a u m e n t a r e l a c o m p e t i t i v i t à d i q u e s t o P a e s e , e m e n d a m e n t i c h e t o c c a n o i l l a v o r o , i l s a l a r i o m i n i m o , l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i , l a s a n i t à , l a s c u o l a , i l w e l f a r e , i l s o s t e g n o a l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e " . L o h a d e t t o a B o l o g n a E l l y S c h l e i n p a r l a n d o d e l l a m a n o v r a . " D a r e m o q u i n d i i l n o s t r o c o n t r i b u t o p e r r i u s c i r e a m i g l i o r a r e u n a m a n o v r a c h e n o n h a r e s p i r o , c h e è d i a u s t e r i t à e c h e p u r t r o p p o n o n a u m e n t a l a c r e s c i t a d i q u e s t o P a e s e e v e d e c r e s c e r e s o l o l e d i s e g u a g l i a n z e ” , h a a g g i u n t o l a s e g r e t a r i a d e l P d .