R o m a , 1 6 d i c ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a è u n a m a n o v r a c h e t a g l i a s u i s e r v i z i p u b b l i c i e s s e n z i a l i , s a n i t à , s c u o l a e t r a s p o r t i . L ' u n i c a s p e s a c h e s a l i r à s u l P i l n e i p r o s s i m i a n n i è q u e l l a m i l i t a r e , p e r a v e r e a c c e t t a t o a t e s t a b a s s a l a r i c h i e s t a d i T r u m p , i r r e a l i s t i c a e s b a g l i a t a , d i p o r t a r l a a l 5 % d e l P i l . D o v e v a n o f a r e c o m e l a S p a g n a d i S a n c h e z e d i r e d i n o , d i r e c h e s i s a l v a n o c o s ì l ' e c o n o m i a e i l w e l f a r e i t a l i a n i , p e r c h è c o n q u e l l ' i m p e g n o r i s c h i a m o d i m e t t e r e f i n e a l l o S t a t o s o c i a l e i t a l i a n o p e r c o m e l ' a b b i a m o c o n o s c i u t o " . L o d i c e l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n .