R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ D a l l a m a n o v r a d i M e l o n i a r r i v a u n c o l p o d u r i s s i m o a l l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ I t a l i a . L a c a n c e l l a z i o n e d e l l a P a r t i c i p a t i o n E x e m p t i o n ( P e x ) p e r l e p a r t e c i p a z i o n i i n f e r i o r i a l 1 0 % p o r t e r e b b e l a t a s s a z i o n e c o m p l e s s i v a d e i d i v i d e n d i f i n o a l 5 0 % , c o n t r o l ’ a t t u a l e 2 7 % . È u n v e r o s u i c i d i o f i n a n z i a r i o c h e b l o c c a i l P a e s e e f a v o r i s c e i p a r a d i s i f i s c a l i ” . C o s ì i l s e n a t o r e d i I t a l i a V i v a I v a n S c a l f a r o t t o , c o m m e n t a n d o l ’ a r t i c o l o 1 8 d e l l a b o z z a d e l l a L e g g e d i B i l a n c i o . “ L a P e x s e r v e a e v i t a r e l a d o p p i a t a s s a z i o n e d e g l i u t i l i g i à c o l p i t i n e l l e s o c i e t à p a r t e c i p a t e : e l i m i n a r l a s i g n i f i c a t a s s a r e d u e v o l t e l o s t e s s o r e d d i t o . N o n s i c o l p i s c o n o i g r a n d i e v a s o r i , m a c h i i n v e s t e , i n n o v a e c r e a v a l o r e . C o s ì s i s c o r a g g i a n o g l i i n v e s t i m e n t i , s i p e n a l i z z a n o i f o n d i d i p r i v a t e e q u i t y e i c l u b d e a l , m i n a n d o l a f i d u c i a d e g l i i n v e s t i t o r i . M o l t i d i l o r o h a n n o g i à i n v e s t i t o s u l l a b a s e d e l l e r e g o l e p r e c e d e n t i : c a m b i a r l e o r a c o m p r o m e t t e l a c r e d i b i l i t à d e l P a e s e e s p i n g e c a p i t a l i e i m p r e s e a l t r o v e . I n v e c e d i s o s t e n e r e l a c r e s c i t a , i l G o v e r n o l a f r e n a , r i s c h i a n d o d i t r a s c i n a r e l ’ I t a l i a i n r e c e s s i o n e ” , c o n c l u d e .