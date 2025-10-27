R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - N e l l a m a n o v r a " c ’ è u n p u n t o f e r m o " e " l o h a r i b a d i t o i l m i n i s t r o G i o r g e t t i : l e m o d i f i c h e s o n o p o s s i b i l i , m a a s a l d i i n v a r i a t i " . L o r i b a d i s c e a l l ' A d n k r o n o s i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l ' E c o n o m i a S a n d r a S a v i n o , i n v i s t a d e l l ' a v v i o d e l l a s e s s i o n e d i B i l a n c i o . S a v i n o , c h e s e g u i r à p e r i l M e f i l a v o r i i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o a l S e n a t o , r i l e v a c h e " l ’ e s a m e p a r l a m e n t a r e h a s e m p r e d a t o , n e g l i a n n i , l ’ o p p o r t u n i t à d i m i g l i o r a r e i l t e s t o p r e s e n t a t o a l l e C a m e r e . S o n o c e r t a c h e a n c h e q u e s t ’ a n n o s a r à c o s ì . D e l r e s t o , i l P a r l a m e n t o è s o v r a n o e d i o h o u n g r a n d e r i s p e t t o d e l P a r l a m e n t o " . " H o s e n t i t o d i v e r s e s o l l e c i t a z i o n i d a p a r t e d e l l a s o c i e t à c i v i l e , d e l m o n d o p r o d u t t i v o e d e l l e s t e s s e f o r z e p o l i t i c h e c h e c o m p o n g o n o l a m a g g i o r a n z a . M o l t e d i q u e s t e s a r e b b e r o m e r i t e v o l i d i e s s e r e a c c o l t e - s o t t o l i n e a - m a p u r t r o p p o l e r i s o r s e n o n s o n o i n f i n i t e " .