R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " M a n t e n e r e l e p r o m e s s e c o n i l G o v e r n o M e l o n i è d i v e n t a t a u n a s a n a c o n s u e t u d i n e c u i n o n e r a v a m o a b i t u a t i . P e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o , p a r t e ‘ D e d i c a t a a t e ’ : l a c a r t a f o r t e m e n t e v o l u t a d a l m i n i s t r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a , F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a , p e r s o s t e n e r e o l t r e u n m i l i o n e d i f a m i g l i e n e l l ’ a c q u i s t o d i g e n e r i a l i m e n t a r i . U n ’ i n i z i a t i v a c h e d i m o s t r a l ’ a t t e n z i o n e d i q u e s t o e s e c u t i v o p e r c h i v i v e u n m o m e n t o d i d i f f i c o l t à m a c h e , a l l o s t e s s o t e m p o , p u ò s p i n g e r e l e n o s t r e f i l i e r e p r o d u t t i v e " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e F i n a n z e G i o r g i o S a l v i t t i . " A n c o r a u n a v o l t a , i n u n c o n t e s t o c o m p l i c a t o d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o d i a m o r i s p o s t e c o n c r e t e , c o m e g i à f a t t o p e r l e r e t r i b u z i o n i c h e , g r a z i e a i r i n n o v i c o n t r a t t u a l i , h a n n o v i s t o u n a u m e n t o d i o l t r e 2 , 5 p u n t i p e r c e n t u a l i a s e t t e m b r e r i s p e t t o a l l o s t e s s o m e s e d e l 2 0 2 4 . U n a c r e s c i t a t e n d e n z i a l e c h e r e s t a c o m u n q u e s u p e r i o r e a l l ’ i n f l a z i o n e , a d i s p e t t o d e l l e p e s s i m i s t i c h e e f a n t a s i o s e p r e v i s i o n i d e l l a s i n i s t r a " , c o n c l u d e .