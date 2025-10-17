R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n v o g l i a m o f a r e l ' e s p r o p r i o p r o l e t a r i o , p e r c h é s i a m o i n U n i o n e s o v i e t i c a : l e b a n c h e c h i u d e r a n n o q u e s t ' a n n o c o n p r o f i t t i p e r o l t r e 5 0 m i l i a r d i d i e u r o , d i s t r i b u e n d o d i v i d e n d i m i l i o n a r i a i l o r o d i r i g e n t i e a i l o r o a z i o n i s t i , s e i n v e c e d i 5 0 m i l i a r d i d i e u r o g u a d a g n e r a n n o s o l o 4 5 e d a r a n n o u n a p a r t e d i q u e l l o c h e s t a n n o i n c a s s a n d o p e r f a m i g l i e e i m p r e s e e s a n i t à p e n s o c h e s i a u n a c o s a u t i l e . C h i h a d i p i ù d e v e d a r e d i p i ù i n u n m o m e n t o d i d i f f i c o l t à " . L o h a a f f e r m a t o i l v i c e p r e m i e r M a t t e o S a l v i n i , o s p i t e d i ' S k y t g 2 4 l i v e i n R o m a ' .