R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o i n a n t i c i p o r i s p e t t o a g l i a l t r i a n n i , s e c o n d o m e i l 1 9 d i c e m b r e p o t r e b b e e s s e r l ’ u l t i m o g i o r n o p e r m a n d a r l a a l l a C a m e r a , p e r c h é n o , p o t r e m m o a n c h e p r o v a r c i ” . C o s ì l a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i d i F o r z a I t a l i a , a U n G i o r n o d a P e c o r a s u R a i R a d i o 1 . “ I c o n t i d e l l o S t a t o h a n n o l a p r i o r i t à , c o n g l i i n g r e d i e n t i c h e a b b i a m o c u c i n e r e m o u n a s u p e r r i c e t t a . I o s p e r o d i p o r t a r e a c a s a u n a d e f i s c a l i z z a z i o n e p e r g l i s t r a o r d i n a r i d e g l i i n f e r m i e r i , l o s p e r o d a v v e r o , c i p r o v e r ò ” , c o n c l u d e .