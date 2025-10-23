R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I o p e n s o c h e q u a l s i a s i m a n o v r a , r i s p e t t o a c o m e e s c e d a l g o v e r n o , p o s s a e s s e r e m i g l i o r a b i l e e i l P a r l a m e n t o p u ò m i g l i o r a r l a . C i s o n o d e i c a m b i a m e n t i e i n t e r v e n t i c h e s i p o s s o n o f a r e e a v r e m o i l t e m p o d i p o t e r n e d i s c u t e r e . S u g l i a f f i t t i b r e v i s i c u r a m e n t e c i s a r à u n n o s t r o e m e n d a m e n t o c h e c e r c h e r à d i r i m e t t e r e l e c o s e a p o s t o " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d e l l a L e g a a l S e n a t o M a s s i m i l i a n o R o m e o , i n t e r v e n e n d o a S t a r t s u S k y T G 2 4 . " E f f e t t i v a m e n t e è s a l t a t a l a s t r e t t a - p r o s e g u e - m a n e l m o m e n t o i n c u i s i d i c e c h e s a l e l a t a s s a z i o n e p e r t u t t i q u e l l i c h e u s a n o i n t e r m e d i a r i a l l a f i n e v o r r e b b e c o m u n q u e d i r e c o i n v o l g e r e i l 9 0 % e q u e s t o n o n c i s o d d i s f a " . " È e v i d e n t e c h e c o n l a m a n o v r a o g n i f o r z a p o l i t i c a n o n p o s s a r i t e n e r s i s o d d i s f a t t a s u t u t t o , q u a n d o s i g o v e r n a s i f a n n o c o m p r o m e s s i e q u i n d i s i r i e s c e a p o r t a r e a c a s a q u a l c o s a . N o i a l m e n o u n a s o l u z i o n e l a t r o v i a m o " , c o n c l u d e .