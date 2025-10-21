R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a t u t e l a d e l l i b e r o m e r c a t o e d e l l ’ i n i z i a t i v a e c o n o m i c a è u n o d e i c a p i s a l d i d e l g o v e r n o e u n o d e i p r i n c i p i c a r d i n e d e l l a c o a l i z i o n e d i c e n t r o d e s t r a c h e p r e m i a l ’ i m p r e s a e l a s o s t i e n e . A n c h e s u l t e m a d e g l i a f f i t t i b r e v i r i t e n g o c h e n o n s i p o s s a r e g o l a m e n t a r e i l m e r c a t o e c o n o m i c o a t t r a v e r s o l a t a s s a z i o n e d i p i c c o l i p r o p r i e t a r i c h e d e c i d o n o d i i n v e s t i r e n e l c o m p a r t o s t r a t e g i c o d e l t u r i s m o e d e l l a r i c e t t i v i t à " . C o s ì S a v e r i o R o m a n o , c o o r d i n a t o r e p o l i t i c o d i N o i M o d e r a t i . " L ’ a u m e n t o d e l l a t a s s a z i o n e p e r i p r o p r i e t a r i d i B 6 B v a b l o c c a t o . C o s a b e n d i v e r s a è l a v o r a r e s u l l e r e g o l e g e n e r a l i , a f f i n c h é v i s i a u n a m i n o r e p r e s s i o n e s u i c e n t r i s t o r i c i . B e n v e n g a q u i n d i u n a p r o g r e s s i v a r e g o l a m e n t a z i o n e e r i o r d i n o d e l l e l i c e n z e . L a l i b e r t à d i i n i z i a t i v a e c o n o m i c a v a p r e m i a t a e s o s t e n u t a , g a r a n t e n d o r e g o l e d i b u o n s e n s o , v a l i d e p e r t u t t i " , c o n c l u d e .