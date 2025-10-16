R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o d u e l e g g i d i b i l a n c i o c h e h a n n o g i à c o l p i t o d u r a m e n t e g l i e n t i l o c a l i , o r a s e r v o n o r i s p o s t e v e r e e n o n l ’ e n n e s i m a p r o p a g a n d a . L a p e n u l t i m a m a n o v r a h a t a g l i a t o u n m i l i a r d o d i s p e s a c o r r e n t e , l ’ u l t i m a u n m i l i a r d o e 3 5 0 m i l i o n i , c h i e d e n d o n u o v i a c c a n t o n a m e n t i a C o m u n i , P r o v i n c e e C i t t à m e t r o p o l i t a n e . E p p u r e g l i a m m i n i s t r a t o r i s i t r o v a n o a d a f f r o n t a r e e m e r g e n z e s e m p r e p i ù g r a v i , c o m e q u e l l a d e l l a c a s a , m e n t r e i l g o v e r n o r i v e n d i c a a p p e n a 3 0 m i l i o n i i n d u e a n n i p e r i l f o n d o a f f i t t i e m o r o s i t à i n c o l p e v o l e , q u a n d o d u e a n n i f a l e r i s o r s e e r a n o 3 5 0 m i l i o n i e n e l 2 0 2 3 c i s o n o s t a t i o l t r e 4 0 m i l a s f r a t t i " . C o s ì S i l v i a R o g g i a n i , d e p u t a t a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o . " I l g o v e r n o M e l o n i - p r o s e g u e - h a t r a s f o r m a t o t u t t o i n p r o p a g a n d a , t a g l i a n d o f o n d i e s s e n z i a l i e s c a r i c a n d o s u i s i n d a c i p r o b l e m i c h e d o v r e b b e g e s t i r e d i r e t t a m e n t e , c o m e l a s i c u r e z z a u r b a n a . A l l o s t e s s o m o d o , s u l p e r s o n a l e c o m u n a l e h a p r e v i s t o l a p o s s i b i l i t à d i a u m e n t a r e g l i s t i p e n d i , m a s e n z a s t a n z i a r e u n s o l o e u r o p e r f a r l o . È u n a p o l i t i c a m i o p e , c h e c o l p i s c e p r o p r i o q u e i t e r r i t o r i c h e o g n i g i o r n o g a r a n t i s c o n o s e r v i z i a i c i t t a d i n i n o n o s t a n t e i t a g l i e l ’ a s s e n z a d i r i s o r s e a d e g u a t e " . " E m b l e m a t i c o è a n c h e l ’ a z z e r a m e n t o d e l f o n d o p e r l e p i c c o l e o p e r e , o l t r e 5 0 m i l i o n i c h e s e r v i v a n o a i c o m u n i s o t t o i 5 . 0 0 0 a b i t a n t i , d o v e v i v e i l 7 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a . E r a u n f o n d o v i t a l e p e r m a n u t e n z i o n i d i s c u o l e e s t r a d e : o g g i n o n e s i s t e p i ù . È u r g e n t e r e s t i t u i r e a g l i e n t i l o c a l i s t r u m e n t i e r i s o r s e p e r g o v e r n a r e , n o n c o n t i n u a r e a i n d e b o l i r l i " , c o n c l u d e .