R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " M e l o n i d i p i n g e u n ' I t a l i a i n e s i s t e n t e , c o n i n d i c a t o r i r o s e i e c i t t a d i n i e n t u s i a s t i p e r l e s t r a d e . S e u s c i s s e d a P a l a z z o C h i g i , v e d r e b b e u n a r e a l t à b e n d i v e r s a d a q u e l l a r a c c o n t a t a s u T e l e M e l o n i e s u i s o c i a l . I s a l a r i r e s t a n o b a s s i , d a q u a n d o c ’ è l e i a l g o v e r n o n e a b b i a m o p e r s o u n o a l l ’ a n n o p e r c o l p a d e l c a r o v i t a a c u i n o n è s t a t a d a t a r i s p o s t a , l a p r e s s i o n e f i s c a l e t o c c a i l 4 2 , 8 % , e l a s p e s a s a n i t a r i a , i n s u f f i c i e n t e , l a s c i a i l 1 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e s e n z a c u r e a c a u s a d i l i s t e d ' a t t e s a i n f i n i t e e c o s t i p r o i b i t i v i d e l p r i v a t o . L e p o l i t i c h e d e l g o v e r n o s i c o n f e r m a n o s p o t e l e t t o r a l i , p r i v e d i v i s i o n e . Q u e s t o g o v e r n o è i n c a p a c e d i i n v e r t i r e u n t r e n d e c o n o m i c o c h e , s e n z a i l P n r r , s a r e b b e a n c o r a p i ù n e g a t i v o " . C o s ì i n u n a n o t a i l v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o p a r l a m e n t a r e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o a l l a C a m e r a , T o n i R i c c i a r d i .