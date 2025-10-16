R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ V e d r e m o s e s a r à l ’ e n n e s i m a b a t t a g l i a p e r s a d i A n t o n i o T a j a n i . I n o g n i c a s o , l a v i c e n d a c o n f e r m a c h e s u l l a m a n o v r a i l c e n t r o d e s t r a è a n c o r a i n a l t o m a r e . E c h e s e d o v e s s e p a s s a r e l a l i n e a d i F o r z a I t a l i a , i l m i n i s t r o G i o r g e t t i s a r à c o s t r e t t o a r i s c r i v e r l a d a c a p o , d a l m o m e n t o c h e q u e l p a s s a g g i o r a p p r e s e n t a u n a p a r t e f o n d a m e n t a l e d e l l a s u a i m p o s t a z i o n e . I l s e g n a l e p o l i t i c o è c h i a r o : l ’ a c c o r d o i n t e r n o r e s t a f r a g i l e e l e d i s t a n z e t r a i p a r t i t i d i g o v e r n o s i f a n n o s e m p r e p i ù e v i d e n t i " . C o s ì u n a n o t a d e l v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d d e l l a C a m e r a , T o n i R i c c i a r d i .