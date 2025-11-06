R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " R i s p o n d e n d o a l l e c o m m i s s i o n i B i l a n c i o d i C a m e r a e S e n a t o l ' I s t a t h a d e t t o i n m o d o i n e q u i v o c a b i l e q u e l l o c h e s o s t e n i a m o d a t e m p o : l a m a n o v r a d e l g o v e r n o M e l o n i h a u n a n a t u r a c l a s s i s t a e m i r a , c o m e n e l c a s o d e l m o d o i n c u i è s t a t o s t r u t t u r a t o i l t a g l i o d e l l ' I r p e f , a d a r e o l t r e l ' 8 5 % d e l l e r i s o r s e a l l e f a m i g l i e p i ù b e n e s t a n t i . C a r e z z e a l l e b a n c h e , a l l e a s s i c u r a z i o n i , I n i q u i t à e a r m i s o n o g l i u n i c i e l e m e n t i p r e s e n t i i n q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o . N i e n t e i n v e c e s u s a n i t à , s a l a r i , s c u o l a e t r a s p o r t i . Q u e s t a D e s t r a s v e l a u n a v o l t a d i p i ù t u t t o i l s u o d i s p r e z z o p e r l e p e r s o n e p i ù p o v e r e e i n d i f f i c o l t à " . C o s ì i n u n a n o t a R i c c a r d o R i c c i a r d i , c a p o g r u p p o M 5 s a l l a C a m e r a .