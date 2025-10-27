R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a L e g g e d i B i l a n c i o 2 0 2 5 i n t r o d u c e u n a m i s u r a f i s c a l e s t r a t e g i c a p e r s o s t e n e r e i l l a v o r o e i n c e n t i v a r e l a p r o d u t t i v i t à . S o n o p r e v i s t i 2 m i l i a r d i d i e u r o p e r f a v o r i r e g l i a u m e n t i r e t r i b u t i v i e i p r e m i d i r i s u l t a t o , c o n u n a a l i q u o t a a g e v o l a t a a l 1 0 % a p p l i c a t a a g l i i n c r e m e n t i s a l a r i a l i d e r i v a n t i d a r i n n o v i c o n t r a t t u a l i e a i p r e m i a z i e n d a l i f i n o a 5 . 0 0 0 e u r o " . C o s ì i l d i r i g e n t e n a z i o n a l e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a L i n o R i c c h i u t i . " Q u e s t a i n i z i a t i v a - p r o s e g u e - r a f f o r z a i l p e r c o r s o g i à a v v i a t o c o n l a f l a t t a x i n c r e m e n t a l e , e s t e n d e n d o n e o r a i b e n e f i c i a n c h e a l l a v o r o d i p e n d e n t e . L ’ o b i e t t i v o è p r o m u o v e r e l a c o n t r a t t a z i o n e a z i e n d a l e , v a l o r i z z a r e i l m e r i t o e s o s t e n e r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o i t a l i a n o , i n u n q u a d r o d i e q u i t à f i s c a l e e c r e s c i t a s o s t e n i b i l e " . " F r a t e l l i d ’ I t a l i a c o n f e r m a i l p r o p r i o i m p e g n o n e l m e t t e r e a l c e n t r o i l l a v o r o , l a d i g n i t à r e t r i b u t i v a e l a p r o d u t t i v i t à c o m e p i l a s t r i d i u n a v i s i o n e e c o n o m i c a f o n d a t a s u l l a r e s p o n s a b i l i t à e s u l v a l o r e d e l l e p e r s o n e " , c o n c l u d e .