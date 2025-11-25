R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " T r o v o i n c r e d i b i l e c h e i n q u e s t a m a n o v r a s i c o n t i n u i n o a d a l i m e n t a r e s p e s e d i c a r r o z z o n i c o m e i l C n e l , B r u n e t t a l ' h a n n o b e c c a t o m e n t r e s i a l z a v a l o s t i p e n d i o . L e t a s s e c h e n o i p a g h i a m o v a n n o n e l l e s p e s e d e i c a r r o z z o n i , s t r u t t u r e c h e c o n M e l o n i s o n o t o r n a t e a r e s p i r a r e e p r e n d e r e s o l d i p e r c h é l ' i m p o r t a n t e è a c c o n t e n t a r e t u t t i c o n p r e b e n d e . E a l l o r a s u c c e d e c h e a u m e n t i l a p e n s i o n e a B r u n e t t a m a n o n l a a u m e n t i a g l i i t a l i a n i " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i d u r a n t e l ' e v e n t o ' l a l e g g e d i b i l a n c i o p e g g i o r e d e g l i u l t i m i 3 0 a n n i ' , o r g a n i z z a t o d a l p a r t i t o a l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i R o m a . " I l G a r a n t e d e l l a P r i v a c y c h e v i o l a l a p r i v a c y d e i p r o p r i d i p e n d e n t i , n e a n c h e i n u n a c o m m e d i a a n n i ' 7 0 " . E " l ' A g e n z i a p e r l a C y b e r s i c u r e z z a c o n t i n u a a d a s s u m e r e s e n z a r i s o l v e r e u n p r o b l e m a . S o n o s o l d i d e l l e t a s s e c h e v a n n o n e i c a r r o z z o n i d e i p a l a z z i " . " V a n n o t a g l i a t i i c o s t i " , c o n c l u d e .