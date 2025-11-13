R o m a , 1 3 n o v ( A d n k r o n o s ) - " D a v a n t i a l l a M a n o v r a m e n o a m b i z i o s a e p i ù m e d i o c r e d e g l i u l t i m i 3 0 a n n i , l a m a n o v r a c h e c i f a r i m p i a n g e r e p e r s i n o T r e m o n t i " , i l c e n t r o s i n i s t r a h a " u n c a l c i o d i r i g o r e d a v a n t i . E l o s t a b a t t e n d o n e l l a d i r e z i o n e o p p o s t a , t r a s f o r m a n d o u n r i g o r e i n a u t o g o l " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a s u a u l t i m a e n e w s . " S e m b r a q u a s i c h e n e l c e n t r o s i n i s t r a c i s i a c h i t i f a … p e r F r a t e l l i d ’ I t a l i a ! A l t r i m e n t i n o n s i s p i e g a n o c e r t e u s c i t e d i q u e s t i g i o r n i . B i s o g n a i n c a l z a r e G i o r g i a M e l o n i c h i e d e n d o P i ù s i c u r e z z a e M e n o T a s s e . M e n t r e l e i h a a u m e n t a t o l a p r e s s i o n e f i s c a l e e v i s t o c r e s c e r e i r e a t i i n q u e s t o P a e s e m e n t r e p o l i z i o t t i e c a r a b i n i e r i g i o c a n o a b u r r a c o i n A l b a n i a ( e n o n p e r c o l p a l o r o ) " , p r o s e g u e i l l e a d e r d i I v . " D a r e m o b a t t a g l i a i n P a r l a m e n t o s u l l a l e g g e d i b i l a n c i o m a p r i m a d i t u t t o s e r v e u n a d i v e r s a n a r r a z i o n e , c o n c e n t r a t a s u l l e f a m i g l i e e s u l c e t o m e d i o i n u n P a e s e i n c u i i l c o s t o d e g l i a l i m e n t a r i è c r e s c i u t o d e l 2 4 % n e g l i u l t i m i q u a t t r o a n n i . L o c a p i a m o c h e q u e s t a è u n ’ e m e r g e n z a e n o r m e e d o b b i a m o l a v o r a r e s u q u e s t o a n z i c h é f e r m a r s i a g l i s l o g a n i d e o l o g i c i ? " , s o t t o l i n e a R e n z i .