R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P r e o c c u p i a m o c i d e l f a t t o c h e h a n n o a u m e n t a t o l e p e n s i o n i m i n i m e s o l o d i 3 € , c h e c i s o n o 6 0 0 m i l i o n i d i e n t r a t e i n p i ù d a l l e a c c i s e c h e G i o r g i a d o v e v a c a n c e l l a r e , c h e l a p r e s s i o n e f i s c a l e v o l a a l 4 2 . 8 % , c h e i l d e b i t o p u b b l i c o a u m e n t a , c h e a b b i a m o r a g g i u n t o i l r e c o r d s t o r i c o d i f a m i g l i e i n p o v e r t à . E c h e g l i a u m e n t i d e g l i a l i m e n t a r i s f i o r a n o i l 2 5 % i n q u a t t r o a n n i . P a r l i a m o d i c o m e c r e s c e l ’ a l l a r m e s i c u r e z z a , a n z i c h é i n s e g u i r e l e d i v i s i o n i i n t e r n e . S e p a r l i a m o d i c o m e s t i a m o n o i , p e r d i a m o . S e p a r l i a m o d i c o m e s t a n n o g l i i t a l i a n i , p e r d e l a M e l o n i " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a e n e w s . " I o m i f a r ò s e n t i r e n e l d i b a t t i t o s u l l a L e g g e d i B i l a n c i o p r i m a d i N a t a l e e a n c h e n e l l ’ i n t e r v e n t o i n A u l a c o n l a P r e m i e r s u l C o n s i g l i o E u r o p e o d e l 1 7 d i c e m b r e . E I t a l i a V i v a h a o r g a n i z z a t o u n s e m i n a r i o m o l t o i n t e r e s s a n t e s u q u e s t o i n C a m e r a d i C o m m e r c i o a R o m a l a s e t t i m a n a s c o r s a . I n t a n t o l ’ O c s e d i c e c h e i l d e f i c i t i n I t a l i a s i r i d u c e s o l o p e r c h é a u m e n t a n o l e t a s s e e d i m i n u i s c o n o g l i i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i . D e l l a s e r i e : l ’ o p e r a z i o n e è p e r f e t t a m e n t e r i u s c i t a , i l p a z i e n t e è m o r t o . I l G o v e r n o M e l o n i è p i ù r i g o r i s t a d e l G o v e r n o M o n t i " .