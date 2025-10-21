R o m a , 2 1 o t t ( A d n k r o n o s ) - " È a r r i v a t a l a L e g g e d i B i l a n c i o m e n o a m b i z i o s a d e g l i u l t i m i v e n t ’ a n n i . T r o v o n o r m a l e c h e l a M e l o n i c e r c h i d i p a r l a r e d i a l t r o e r i l a n c i o g n i g i o r n o s u l l e p o l e m i c h e c h e l e g g i a m o i n q u e s t e o r e " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a s u a u l t i m a e n e w s . " C r e d e t e m i , h o v i s t o m o l t e l e g g i d i b i l a n c i o . U n a r o b a c o s ì m e d i o c r e , m a i ! U n a p a c c o t t i g l i a d i m i s u r e i n u t i l i , t a l v o l t a d a n n o s e , m e s s e i n s i e m e s e n z a u n o s t r a c c i o d i v i s i o n e P a e s e " , p r o s e g u e i l l e a d e r d i I v a g g i u n g e n d o , t r a l ' a l t r o : " L a p r e s s i o n e f i s c a l e s c h i z z a q u a s i a l 4 3 % . I l c e t o m e d i o s o f f r e . S u q u e s t o i l c e n t r o s i n i s t r a d e v e s v e g l i a r s i . È a r i s c h i o i l p o r t a f o g l i o , n o n l a d e m o c r a z i a " .