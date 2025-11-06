R o m a , 6 n o v ( A d n k r o n o s ) - " S e c o n d o i d a t i p u b b l i c a t i o g g i d a I s t a t , o l t r e u n m i l i o n e d i p e r s o n e h a r i n u n c i a t o l o s c o r s o a n n o a c u r a r s i p e r c h é n o n h a i s o l d i p e r f a r l o . Q u e s t o d a t o s e g n a l a s c o n f i t t a p i ù g r a n d e p e r u n G o v e r n o : n e s s u n a s t a t i s t i c a è p i ù d r a m m a t i c a d i c h i d i c e c h e o l t r e u n m i l i o n e d i c o n n a z i o n a l i r i n u n c i a a c u r s a r s i p e r m a n g i a r e . L a n c i o u n a p p e l l o a G i o r g i a M e l o n i : v e n g a i n P a r l a m e n t o , s i c o n f r o n t i c o n l e o p p o s i z i o n i e c a m b i a m o i n s i e m e l a L e g g e d i B i l a n c i o . Q u e s t o d a t o è d r a m m a t i c o , n o n s i p u ò f a r f i n t a d i n i e n t e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l e M a t t e o R e n z i .