R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A b b a s s a m e n t o d e l l ' a l i q u o t a I r p e f d a l 3 5 a l 3 3 p e r c e n t o p e r i r e d d i t i f i n o a 6 0 m i l a e u r o ; d e t a s s a z i o n e d i p r e m i d i p r o d u z i o n e , s t r a o r d i n a r i e l a v o r o f e s t i v o ; n u o v i m e c c a n i s m i p e r i l r e c u p e r o d e l l ' e v a s i o n e f i s c a l e ; r i d u z i o n e d e l c o s t o d e l l ' e n e r g i a : c o n f r o n t o c o n l e b a n c h e p e r i l s o s t e g n o a l s i s t e m a e c o n o m i c o . S o n o a l c u n e d e l l e p r o p o s t e c h e F o r z a I t a l i a p r e s e n t e r à i n v i s t a d e l l a p r o s s i m a l e g g e d i B i l a n c i o , e m e r s e d u r a n t e l a r i u n i o n e s v o l t a s i q u e s t a m a t t i n a e p r e s i e d u t a d a l s e g r e t a r i o , A n t o n i o T a j a n i , d u r a n t e l a q u a l e s o n o s t a t e m e s s e a p u n t o u n a s e r i e d i t a p p e i n v i s t a d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a m a n o v r a . I l M o v i m e n t o a z z u r r o , i c u i r a p p r e s e n t a n t i n e i p r o s s i m i g i o r n i i n c o n t r e r a n n o p e r u n c o n f r o n t o c a t e g o r i e p r o d u t t i v e , s i n d a c a t i e s o g g e t t i e c o n o m i c i c o m e c a s s e p r e v i d e n z i a l i , b a n c h e e a s s i c u r a z i o n i , r i b a d i s c e " l a v o l o n t à - s p i e g a u n c o m u n i c a t o - d i d i s c u t e r e l e p r o p o s t e a l l ’ i n t e r n o d e l l a m a g g i o r a n z a . A l c e n t r o d e l l a v i s i o n e a z z u r r a c i s o n o g l i i n t e r v e n t i d i a b b a t t i m e n t o d e l l e t a s s e i n f a v o r e d e l c e t o m e d i o e d e l l e f a s c e p i ù f r a g i l i , e d i s o s t e g n o a l l a c r e s c i t a a t t r a v e r s o i n c e n t i v i a g l i i n v e s t i m e n t i p e r f a v o r i r e s i a l ’ e x p o r t c h e i l m e r c a t o i n t e r n o " . D i v e r s e l e m i s u r e i p o t i z z a t e : a b b a s s a m e n t o d e l l ’ I r p e f d a l 3 5 a l 3 3 p e r c e n t o s u i r e d d i t i f i n o a 6 0 . 0 0 0 e u r o ; i n t e r v e n t i s u l l e r e t r i b u z i o n i a t t r a v e r s o l a d e t a s s a z i o n e d i p r e m i d i p r o d u z i o n e , s t r a o r d i n a r i , f e s t i v i e t r e d i c e s i m e ( a n c h e p e r l e p e n s i o n i ) e s u i s a l a r i p i ù b a s s i ( d a 7 , 0 5 a 9 e u r o l ’ o r a ) ; i n t e r v e n t i s u c a s a e s a n i t à ( F o r z a I t a l i a h a g i à p r e s e n t a t o u n p i a n o n a z i o n a l e ) ; s o s t e g n o a r i c e r c a e s v i l u p p o ; i n c e n t i v i p r e m i a l i p e r g l i i n v e s t i m e n t i , a p a r t i r e d a l l ’ I r e s p r e m i a l e ; r i d u z i o n e d e l c o s t o d e l l ’ e n e r g i a . F o r z a I t a l i a i n o l t r e r i t i e n e n e c e s s a r i o p r o s e g u i r e n e l m e t o d o d e l c o n f r o n t o c o n i l s i s t e m a b a n c a r i o p e r o t t e n e r e s o s t e g n o a l l ’ e c o n o m i a . A l i v e l l o e u r o p e o , p r o p o n e l ' a u m e n t o d a 2 , 5 a 5 m i l i o n i d i e u r o d e l S m e s u p p o r t i n g f a c t o r ( f a t t o r e d i s o s t e g n o a l l e P m i n e l l e r e g o l e d e l c r e d i t o C R R ) e r i b a d i s c e l ' e s i g e n z a d e l l a r i d u z i o n e d e l c o s t o d e l d e n a r o d a p a r t e d e l l a B c e , s c e l t a c h e r i d u r r e b b e g l i a l t i i n t e r e s s i c h e l o S t a t o d e v e p a g a r e s u l d e b i t o p u b b l i c o e f a v o r i r e b b e f a m i g l i e , i m p r e s e e d e s p o r t a z i o n i . A l t r o i n t e r v e n t o n e c e s s a r i o d e l l a B c e è l ’ a c q u i s t o d i t i t o l i d i S t a t o ( q u a n t i t a t i v e e a s i n g ) f i n a l i z z a t o a s o s t e n e r e a t t i v i t à p r o d u t t i v e , s a n i t à e d i f e s a . I n f i n e i l m o v i m e n t o a z z u r r o p r o p o n e s e m p l i f i c a z i o n i b u r o c r a t i c h e e n u o v i m e c c a n i s m i t e c n i c i d i r e c u p e r o d e l l ’ e v a s i o n e f i s c a l e .