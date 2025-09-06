C e r n o b b i o , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o a b b a s t a n z a t r a n q u i l l i s u g l i s t o c c a g g i , s i c u r a m e n t e a l i v e l l o n a z i o n a l e , s o n o q u a s i a l 9 0 % , m a a n c h e a l i v e l l o e u r o p e o a n c o r c h é u n p o ' p i ù b a s s o , i l l i v e l l o è b u o n o " . C o s i i l m i n i s t r o d e l l ' A m b i e n t e e s i c u r e z z a e n e r g e t i c a G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n d u r a n t e u n p u n t o s t a m p a a m a r g i n e d e l F o r u m T e h a a C e r n o b b i o . " L a s i t u a z i o n e d o v r e b b e e s s e r e a b b a s t a n z a e q u i l i b r a t a i n m a n i e r a t a l e d a n o n d e s t a r e e n o r m i p r e o c c u p a z i o n i , p o i b i s o g n a s e m p r e e s s e r e c a u t i n e l f a r e q u e s t e a f f e r m a z i o n i " , h a o s s e r v a t o . S u l f r o n t e d e i p r e z z i " p e r l ' E u r o p a p e s a i l l i v e l l o d i s t o c c a g g i p e r l ’ i n v e r n o m a p o i d i p e n d e d a l l e p i p e l i n e , s e t u t t e f u n z i o n a n o d o v r e b b e e s s e r c i a b b a s t a n z a t r a n q u i l l i t à e l a c o s a d o v r e b b e i n c i d e r e a n c h e s u l p r e z z o " . Q u a n t o a l l ' i p o t e s i d i a u m e n t a r e l e f o r n i t u r e d i g n l d a g l i S t a t i U n i t i , " g l i U s a i n q u e s t o m o m e n t o s t a n n o o f f r e n d o s u l m e r c a t o g a s a u n p r e z z o a b b a s t a n z a c o m p e t i t i v o , c i s o n o m e n o r i s c h i a d a v e r l o d a O c c i d e n t e c h e a v e r l o d a O r i e n t e " e d i n f a t t i " c i s o n o o p e r a t o r i i m p o r t a n t i a l i v e l l o n a z i o n a l e c h e s i s o n o r i v o l t i a g l i U s a e c h e s t a n n o f a c e n d o d i t u t t o p e r a g e v o l a r c i " . " S t o p e n s a n d o d i r i m a n d a r e l a d a t a " p e r l o s m a n t e l l a m e n t o d e l l e c e n t r a l i d i c a r b o n e p r e v i s t o p e r i l 3 1 d i c e m b r e d e l 2 0 2 5 , p e r " t e n e r l e c o m e r i s e r v a s u l l ' e m e r g e n z a " v i s t a l a c o m p l e s s a s i t u a z i o n e g e o p o l i t i c a g l o b a l e . " N o i n o n p r o d u c i a m o p i ù e n e r g i a e l e t t r i c a d a l l e c e n t r a l i a c a r b o n e , i n p a r t i c o l a r e B r i n d i s i e C i v i t a v e c c h i a , l e d u e g r a n d i c e n t r a l i c h e d o v r e b b e r o n o n s o l o c e s s a r e i l 3 1 d i c e m b r e d e l 2 0 2 5 m a e s s e r e s m a n t e l l a t e " . T u t t a v i a , s p i e g a , " e r a u n a d e c i s i o n e n a t a a f i n e d e l d e c e n n i o p r e c e d e n t e " e d " è c h i a r o c h e r i s p e t t o a d a l l o r a a b b i a m o l a g u e r r a i n E u r o p a , a b b i a m o u n a s i t u a z i o n e m o l t o d i f f i c i l e n e l M e d i t e r r a n e o , a b b i a m o p e r i o d i i n t e r n a z i o n a l i c h e s i m u o v o n o d i o r a i n o r a e n o n s o l o d i g i o r n o i n g i o r n o , p e r t a n t o n o n h o i n t e n z i o n e d i s m a n t e l l a r e l e c e n t r a l i a c a r b o n e s u l l a p a r t e c o n t i n e n t a l e m a d i t e n e r l e c o m e r i s e r v a s u l l ' e m e r g e n z a " . " I o c r e d o - c o n c l u d e - c h e n e s s u n o a d o g g i è i n g r a d o d i g a r a n t i r c i l a s i c u r e z z a e q u e l l o p u ò e s s e r e u n e l e m e n t o c h e c i g a r a n t i s c e s i c u r e z z a " . P o s s i b i l e b o l l e t t e p i ù l e g g e r e n e l l a p r o s s i m a m a n o v r a , h a p o i i n d i c a t o i l m i n i s t r o d e l l ' A m b i e n t e i n t e r v i s t a t o d a l l ' A d n k r o n o s a m a r g i n e d e l F o r u m . " S t i a m o v a l u t a n d o i n o t t i c a d e l l a m a n o v r a d i f i n e a n n o - s p i e g a - u n r a g i o n a m e n t o p i ù a m p i o c h e p u ò r i g u a r d a r e u n p o ' t u t t i , u n p o ' l e b o l l e t t e , c h e n o n è a n c o r a m a t u r o i n q u e s t o m o m e n t o e c h e n o n p u ò e s s e r e e n o r m e d i e n t i t à p e r c h é n o n c o m p a t i b i l e " c o n l e e s i g e n z e d i b i l a n c i o . I l l i v e l l o d e g l i s t o c c a g g i " o g g i è q u a s i a l 9 0 % , a b b i a m o r a g g i u n t o q u a s i l ' o b i e t t i v o d i s t o c c a g g i o e s e f a c c i a m o u n a v a l u t a z i o n e l i m i t a t a a l l ' I t a l i a l a s i t u a z i o n e è a b b a s t a n z a t r a n q u i l l a , a n c h e r i f e r i t a a q u e l l a e u r o p e a " , h a p o i d e t t o i l m i n i s t r o , i n d i c a n d o c o m u n q u e c h e " g l i s t o c c a g g i d e g l i a l t r i p a e s i " e u r o p e i " s o n o t u t t i i n f e r i o r i a i n o s t r i " . S u l f r o n t e d e i p r e z z i " n o n c ' è e n o r m e p r e o c c u p a z i o n e m a n o n s i p u ò m a i d i r e c o n c e r t e z z a " , a v v e r t e i l m i n i s t r o v i s t o c h e l a d i n a m i c a d e i p r e z z i d i p e n d e d a m o l t i f a t t o r i c o m e i l f u n z i o n a m e n t o d e l l e " p i p e l i n e " e " l a s p e c u l a z i o n e " . I l c o n s u m o d e i d a t a c e n t e r e l a c a r b o n c a p t u r e s a r a n n o n e l m e n u d e l d e c r e t o E n e r g i a a t t e s o e n t r o s e t t e m b r e , h a q u i n d i s p i e g a t o i l m i n i s t r o . I l d e c r e t o i n t e r v i e n e s u l t e m a d e l l ' i n t a s a m e n t o " v i r t u a l e d e l l a r e t e c h e r i g u a r d a i d a t a c e n t e r , c h e è l a n u o v a e m e r g e n z a c h e a b b i a m o " a f f e r m a , r i l e v a n d o c h e " i d a t a c e n t e r s o n o g r a n d i c o n s u m a t o r i , t a l m e n t e g r a n d i c h e n e c e s s i t a n o u n a p r o c e d u r a g i u r i d i c a , e c c o p e r c h é i n t e r v e n i a m o n e l l a r e g o l a m e n t a z i o n e " . N e l d l a n c h e l e n o r m e s u l l a c a r b o n c a p t u r e : s i t r a t t a d i " i n i e t t a r e l a c o 2 n e i g i a c i m e n t i e s a u s t i d i g a s - d i c e - u n ' o p e r a z i o n e i m p o r t a n t e " c h e p e r n o v i t à e r i c e r c a " c i m e t t e i n p r i m a f i l a a l i v e l l o m o n d i a l e " . S u l n u c l e a r e " l ' o b i e t t i v o è e n t r o l a c h i u s u r a d e l l a l e g i s l a t u r a d i a r r i v a r e a l l e n o r m e a t t u a t i v e e c o m p l e t a r e i l q u a d r o g i u r i d i c o " , h a a g g i u n t o a i m i c r o f o n i d e l l ' A d n k r o n o s . " P o i l o s c e n a r i o s a r à v a l u t a r e i p r o d o t t i " e i n q u e l l a s e d e " v e r r a n n o f a t t e l e v a l u t a z i o n i d e l c a s o e l a v e r a s c e l t a d i i n v e s t i m e n t o p u b b l i c o e o p r i v a t o c h e s i a " , a g g i u n g e .