R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a m a g g i o r a n z a è n e l p a l l o n e : l i t i g a n o i n m o d o f u r i o s o t a n t o c h e i l i t i g i a r r i v a n o a n c h e s u i g i o r n a l i m e n t r e f i n o a d o r a r i m a n e v a n o n e l l e s e g r e t e s t a n z e . L i t i g a n o p e r c h é l a l e g g e d i b i l a n c i o i n v e s t e u n a c i f r a m o s t r u o s a s u g l i a r m a m e n t i e s u l l e t e c n o l o g i e a d e s s i c o n n e s s e e n o n h a n n o i s o l d i p e r i l w e l f a r e " . C o s ì E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i d i A l l e a n z a V e r d i S i n i s t r a i n t e r v e n e n d o a T a g a d à s u L a 7 . " A n c h e p e r c h é n o n h a n n o n e s s u n a i n t e n z i o n e d i m e t t e r e m a n o a l f i s c o i n g i u s t o c h e o g g i g r a v a p r i n c i p a l m e n t e s u l r e d d i t o d a l a v o r o d i p e n d e n t e . E p e r f i n i r e n o n h a n n o n e m m e n o u n a p r o s p e t t i v a , u n a v i s i o n e p e r i l f u t u r o , e q u e s t o è i l p r o b l e m a p r i n c i p a l e " , c o n c l u d e .