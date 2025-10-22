R o m a , 2 2 o t t ( A d n k r o n o s ) - " A n c o r a u n a v o l t a , l a c u l t u r a v i e n e t r a t t a t a d a l G o v e r n o c o m e u n c o s t o d a t a g l i a r e , n o n c o m e u n i n v e s t i m e n t o p e r i l f u t u r o d e l P a e s e . I l t a g l i o d i o l t r e m e z z o m i l i a r d o d i e u r o a l F o n d o C i n e m a è u n c o l p o d u r i s s i m o p e r u n s e t t o r e g i à p r o v a t o d a i n c e r t e z z e , d e c i s i o n i i m p r o v v i s a t e e a s s e n z a d i v i s i o n e s t r a t e g i c a " . L o d i c e M a t t e o O r f i n i , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a . " L e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a , c o n u n a r i n n o v a t a e n o n s c o n t a t a u n i t à , d e n u n c i a n o l e g r a v i s s i m e r i c a d u t e o c c u p a z i o n a l i e p r o d u t t i v e d i q u e s t a s c e l t a e c h i e d o n o l o s t o p a u n o s m a n t e l l a m e n t o c h e c o l p i s c e u n a d e l l e e c c e l l e n z e i t a l i a n e r i c o n o s c i u t e n e l m o n d o ” , p r o s e g u e i l d e p u t a t o P d - . I l G o v e r n o , i n v e c e d i a s c o l t a r e , c o n t i n u a a u s a r e l a c u l t u r a c o m e s t r u m e n t o p o l i t i c o e i d e o l o g i c o , c o l p e n d o i n m o d o p r e t e s t u o s o i s e t t o r i c o n s i d e r a t i “ o s t i l i ” s o l o p e r c h é l i b e r i e n o n a l l i n e a t i " . " I l M i n i s t r o d e l l a C u l t u r a , A l e s s a n d r o G i u l i , i g n o r a c o l p e v o l m e n t e g l i a p p e l l i d e l m o n d o d e l c i n e m a e d e l l e a r t i , l i m i t a n d o s i a e s e g u i r e , c o m e u n l i q u i d a t o r e f a l l i m e n t a r e , i l m a n d a t o p o l i t i c o d e l l a P r e s i d e n t e M e l o n i : s m a n t e l l a r e u n c o m p a r t o v i t a l e , i n d i p e n d e n t e e p l u r a l i s t a . U n s e t t o r e c h e f i n o a l l a " c u r a M e l o n i " h a r e s t i t u i t o l a v o r o e r i c c h e z z a i n m i s u r a a s s a i s u p e r i o r e a l l e r i s o r s e p u b b l i c h e i n v e s t i t e . C h i e d i a m o a l G o v e r n o d i f a r e m a r c i a i n d i e t r o s u q u e s t i t a g l i i r r e s p o n s a b i l i e i n g i u s t i f i c a t i e d i a v v i a r e u n c o n f r o n t o s e r i o c o n c h i o g n i g i o r n o f a v i v e r e l a c u l t u r a i t a l i a n a ” , c o n c l u d e O r f i n i .