R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t a m a n o v r a è f i g l i a d i n e s s u n o . I p a r t i t i d i m a g g i o r a n z a s t a n n o p r o g r e s s i v a m e n t e p r e n d e n d o l e d i s t a n z e d a n o r m e c h e a u m e n t a n o l e t a s s e p e r g l i i t a l i a n i e c h e , s o p r a t t u t t o , n o n o f f r o n o a l c u n a v i s i o n e p e r i l r i l a n c i o i n d u s t r i a l e d e l P a e s e " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d e l P d i n c o m m i s s i o n e b i l a n c i o a l l a C a m e r a , U b a l d o P a g a n o , c h e s o t t o l i n e a c o m e “ n o n m a n c a g i o r n o i n c u i i p a r t i t i d i m a g g i o r a n z a p r e n d o n o d i s t a n z a d a t e s t o a p p r o v a t o i n C d m , o g g i t o c c a a n c o r a a F o r z a I t a l i a ” . " I d a t i u f f i c i a l i p a r l a n o c h i a r o : i l s i s t e m a p r o d u t t i v o i t a l i a n o è f e r m o , c o n c a l o s i g n i f i c a t i v i n e i s e t t o r i c h i a v e d e l M a d e i n I t a l y , a g g r a v a t i d a l l a d e c i s i o n e m i o p e e r e m i s s i v a d e l g o v e r n o d i n o n r e a g i r e a i d a z i a m e r i c a n i . C o m e s e m p r e , l a c o l p a è d i q u a l c u n a l t r o : p r i m a d e i t e c n i c i , p o i d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , d e g l i a l g o r i t m i e o g g i a d d i r i t t u r a d e l l a m a n c a n z a d i c o m u n i c a z i o n e i n t e r n a t r a i p a r t i t i d i m a g g i o r a n z a , c o n F o r z a I t a l i a c h e l a m e n t a d i n o n e s s e r e s t a t a i n f o r m a t a d e l l ’ a u m e n t o d e l l e t a s s e s u g l i a f f i t t i " . " S i a m o d i f r o n t e a u n g o v e r n o a l l o s b a n d o , s e n z a u n a l i n e a p o l i t i c a n é e c o n o m i c a c h i a r a , i n c u i G i o r g e t t i e M e l o n i s o n o p r i g i o n i e r i d e i v e t i i n c r o c i a t i d e i p r o p r i a l l e a t i . U n e s e c u t i v o c h e p a r l a d i “ I t a l i a i n S e r i e A ” m e n t r e i m p r e s e , f a m i g l i e e l a v o r a t o r i f a n n o i c o n t i c o n l a r e a l t à d i u n P a e s e i n f r e n a t a ” .