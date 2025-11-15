R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ A l l a l u c e d e l f o r t e a p p e l l o l a n c i a t o o g g i d a * * P a p a L e o n e X I V * * a d i f e s a d e l l a c u l t u r a e d e l c i n e m a , r i s u o n a a n c o r a p i ù g r a v e l ’ a t t e g g i a m e n t o d e l g o v e r n o , c h e c o n t i n u a a c o n f e r m a r e i t a g l i a l F o n d o C i n e m a n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o . A d o g g i , n o n o s t a n t e l e p a r o l e , g l i a n n u n c i e l e r i c o s t r u z i o n i o t t i m i s t i c h e d i G i u l i , n e l l a r e a l t à n o n è c a m b i a t o n u l l a : i l t e s t o d e l l a m a n o v r a r e s t a q u e l l o , e i t a g l i r e s t a n o a l l o r o p o s t o " . L o d i c h i a r a i n u n a n o t a i l d e p u t a t o d e m o c r a t i c o , c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a , M a t t e o O r f i n i . " D a c i ò c h e a p p r e n d i a m o i m i n i s t e r i s t a n n o a n c o r a l a v o r a n d o , m a a l l e t a n t e p a r o l e n o n s e g u o n o i f a t t i . N e s s u n a c e r t e z z a s u i t e m p i d i e v e n t u a l i m o d i f i c h e a l t a x c r e d i t , n e s s u n a g a r a n z i a p e r u n s e t t o r e c h e c o n t i n u a a e s s e r e t e n u t o i n o s t a g g i o d a l l ’ i n c e r t e z z a . U n a s i t u a z i o n e c h e b l o c c a i n v e s t i m e n t i , c o n g e l a l e p r o d u z i o n i p e r m e s i e r i s c h i a d i a v e r e e f f e t t i d e v a s t a n t i s u l p i a n o e c o n o m i c o e o c c u p a z i o n a l e ” . “ I l c i n e m a e l ’ a u d i o v i s i v o – r i c o r d a i l d e m o c r a t i c o – n o n s o n o o r p e l l i d a s a c r i f i c a r e a b i l a n c i s c r i t t i m a l e : s e d a v v e r o i l g o v e r n o v u o l e r i m e d i a r e a l l ’ e r r o r e , c ’ è u n s o l o m o d o s e r i o : G i u l i e G i o r g e t t i c a n c e l l i n o i l t a g l i o p r e v i s t o d a l l a m a n o v r a . T u t t o i l r e s t o è p r o p a g a n d a g o f f a e d a n n o s a . D o p o l ’ a p p e l l o d e l P a p a , n o n c i s o n o p i ù a l i b i : s i m e t t a n o d a p a r t e i t a g l i e s i s c e l g a d a v v e r o d i s o s t e n e r e l a c u l t u r a ” .