R o m a , 1 1 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I l G o v e r n o è p e r f e t t a m e n t e r i u s c i t o n e l s u o i n t e n t o : f a r p a r l a r e d e l l ' e n n e s i m o a r g o m e n t o c h e n u l l a c a m b i e r à p e r i c i t t a d i n i , c o s ì d a c o p r i r e l a m a n o v r a e c o n o m i c a p i ù i n u t i l e e v u o t a d e l l a s t o r i a d e l l a R e p u b b l i c a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l M 5 s S t e f a n o P a t u a n e l l i . " O g g i , d o p o u n a s e t t i m a n a d i i n u t i l e d i b a t t i t o s u l l a c e d o l a r e s e c c a , a s s i s t i a m o a l l ' a l t r e t t a n t o i n u t i l e d i b a t t i t o s u l " t a g l i e t t i n o " I r p e f , c h e p e r a l c u n i s i g n i f i c h e r à — a l m a s s i m o — u n c a f f è i n p i ù i n b u s t a p a g a . I l t u t t o i n u n P a e s e d o v e i l c a r r e l l o d e l l a s p e s a c o r r e i n m a n i e r a i n a r r e s t a b i l e e d o v e p e r u n a q u a l s i a s i v i s i t a s a n i t a r i a s e r v o n o l i s t e d ' a t t e s a i n f i n i t e o l ' e s b o r s o d i d e n a r o p e r r i v o l g e r s i a l p r i v a t o . Q u e l l i s u i b e n i a l i m e n t a r i e s u l l a s a n i t à s o n o , d i f a t t o , d u e m e g a - p a t r i m o n i a l i m a s c h e r a t e , d i c u i n e s s u n o p a r l a . E d è i n c r e d i b i l e " , p r o s e g u e . " N e l f r a t t e m p o , c h i d o v r e b b e p r o d u r r e r i c c h e z z a r e a l e n e l P a e s e — g l i i m p r e n d i t o r i — è a l l e p r e s e c o n l ' e n n e s i m a f o l l i a d e l G o v e r n o : l ' u s c i t a d i s c e n a a n t i c i p a t a d e l l a f a l l i m e n t a r e " T r a n s i z i o n e 5 . 0 " , c h e h a t a g l i a t o l e g a m b e a l l e a z i e n d e c h e a v e v a n o p r e n o t a t o i c r e d i t i d ' i m p o s t a " , s c r i v e a n c o r a P a t u a n e l l i . " S i a m o a r r i v a t i a l p u n t o c h e i l m i n i s t r o U r s o , n e g l i i n c o n t r i c o n l e s i g l e d a t o r i a l i , a s s i c u r a c h e p e r o g n i i n v e s t i m e n t o i l G o v e r n o s ' i m p e g n e r à a " t r o v a r e l e r i s o r s e " : u n t a g l i e t t o d i q u a e u n o d i l à , t a n t o p e r s b a r c a r e i l l u n a r i o . T r e a n n i d i c a l o d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e , u n P a e s e f e r m o s u l l o z e r o v i r g o l a , c h e n o n c r e s c e , i n c u i l a n a t a l i t à è c r o l l a t a , c o n u n a p r e s s i o n e f i s c a l e r e c o r d a l 4 2 , 8 % , u n d e b i t o p u b b l i c o i n a u m e n t o , i l r e c o r d d i p o v e r t à a s s o l u t a t r a i m i n o r e n n i — e c h e s i a p p r e s t a a i n v e s t i r e d e c i n e d i m i l i a r d i i n a r m i " , c o n t i n u a P a t u a n e l l i . " E n o i d i c o s a p a r l i a m o ? I n a l c u n i d i b a t t i t i t e l e v i s i v i s i a m o a r r i v a t i p e r f i n o a d i s c u t e r e f i l o s o f i c a m e n t e s u c o s a s i a u n " r i c c o " , o p p u r e c o s a d e b b a e s s e r e c o n s i d e r a t o o m e n o u n " p a t r i m o n i o " , o a c o m m e n t a r e ( a n c o r a ! ) i l S u p e r b o n u s . S i a m o d e i m a r z i a n i " , c o n c l u d e i l c a p o g r u p p o M 5 S a l S e n a t o .