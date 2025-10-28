R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A n c h e C o n f i n d u s t r i a h a p r e s o a t t o d e l l a i n c o n s i s t e n z a d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o . I m i l i a r d i p e r l e i m p r e s e m i l l a n t a t i d a l m i n i s t r o U r s o s e m p l i c e m e n t e n o n e s i s t o n o e h a n n o f a t t o s o b b a l z a r e i l p r e s i d e n t e O r s i n i . L a v e r i t à è c h e i n q u e s t a m a n o v r a n o n c ’ è n u l l a p e r l o s v i l u p p o e l a c r e s c i t a , n u l l a p e r l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e c h e è i n c a l o d a o l t r e d u e a n n i ” . C o s ì l a s e n a t r i c e R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i I t a l i a V i v a . “ P e r i m p r e s e e f a m i g l i e r e s t a n o i r r i s o l t e t u t t e l e c r i t i c i t à : l ’ a u m e n t o d e l l e t a s s e , i l c a r o b o l l e t t e , i s a l a r i t r o p p o b a s s i , l a s a n i t à a l c o l l a s s o , l ’ i n f l a z i o n e , i l c a r r e l l o d e l l a s p e s a . L a m a n f r i n a s u l l e b a n c h e e i l i t i g i i n t e r n i , d a i q u a l i p u n t u a l m e n t e T a j a n i e s c e s c o n f i t t o , n o n c a m b i a n o l a s o s t a n z a : i n q u e s t a m a n o v r a n o n c ’ è v i s i o n e d e l P a e s e ” , c o n c l u d e .