R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " 3 5 4 e m e n d a m e n t i a l l a m a n o v r a , o l t r e a l p a c c h e t t o p r e s e n t a t o c o n l e o p p o s i z i o n i , p e r m o d i f i c a r e u n a m a n o v r a c h e n o n a i u t a i l c e t o m e d i o e a u m e n t a l e t a s s e a t u t t i . P e r n o i l e p r i o r i t à s o n o c h i a r e : d e f i n a n z i a r e i c e n t r i i n A l b a n i a p e r r i p o r t a r e i n I t a l i a a g e n t i e r i s o r s e o g g i i m p i e g a t i i n u t i l m e n t e a l l ’ e s t e r o e r a f f o r z a r e c o s ì l a s i c u r e z z a n e l l e n o s t r e c i t t à , e l a S t a r t T a x n a t a n e l l ' u l t i m a L e o p o l d a , u n o s c o n t o I r p e f p e r i g i o v a n i , p e n s a t o p e r d a r e o p p o r t u n i t à v e r e e r i d u r r e l a f u g a a l l ’ e s t e r o d e i n o s t r i t a l e n t i " . C o s ì l a s e n a t r i c e R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i I t a l i a V i v a e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o d i p a l a z z o M a d a m a . " T u t t i g l i e m e n d a m e n t i p r e s e n t a t i s e g u o n o u n ’ u n i c a d i r e z i o n e : t o g l i e r e t a s s e e d a r e o p p o r t u n i t à . M e n o t a s s e p e r f a m i g l i e , g i o v a n i e i m p r e s e e m e n o b u r o c r a z i a : d a l l a S t a r t T a x , a l l a c a n c e l l a z i o n e d e l l ’ a u m e n t o s u g l i a f f i t t i b r e v i , a l l a d e t a s s a z i o n e d i T f s / T f r , f i n o a l n o b o l l o a u t o p e r i d i s a b i l i , e p i ù s i c u r e z z a n e l l e c i t t à e n e l l e s c u o l e c o n r i s o r s e p e r i l l u m i n a z i o n e , v i d e o s o r v e g l i a n z a e p r e v e n z i o n e . P i ù f o n d i p e r s a n i t à , s c r e e n i n g e i n f e r m i e r i , s o s t e g n i p e r a n z i a n i e d i s a b i l i t à , e i n v e s t i m e n t i s u l l ’ a u t o n o m i a d e i r a g a z z i c o n b o r s e d i s t u d i o , E r a s m u s , t r a s p o r t i , 1 8 a p p e m i s u r e p e r l ’ a c c e s s o a l l a c a s a . U n p a c c h e t t o d i m i s u r e p e r m e t t e r e a l c e n t r o l e p e r s o n e e m i g l i o r a r e u n a m a n o v r a c h e c o n t i n u a a i g n o r a r e l e v e r e e m e r g e n z e c o m e s a l a r i , s a n i t à , c a r o v i t a e s v i l u p p o " , c o n c l u d e .