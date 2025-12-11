R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - A n c h e l ' I n c a , i l p a t r o n a t o d e l l a C g i l , d o m a n i p a r t e c i p a a l l o s c i o p e r o g e n e r a l e p r o c l a m a t o c o n t r o l a l e g g e d i B i l a n c i o d e l g o v e r n o M e l o n i . " I l q u a d r o c o m p l e s s i v o d e l l a m a n o v r a - d i c e i n u n ' i n t e r v i s t a a l l ' A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , M i c h e l e P a g l i a r o , p r e s i d e n t e I n c a - m o s t r a u n P a e s e s e m p r e p i ù s b i l a n c i a t o : s i i n n a l z a u l t e r i o r m e n t e l ’ e t à p e n s i o n a b i l e , s i c o m p r i m o n o s a l a r i e p e n s i o n i r e a l i , s i r e s t r i n g o n o g l i s p a z i d i w e l f a r e , m e n t r e p r o s e g u e u n a c r e s c i t a d e l l o s t a n z i a m e n t o p e r i l r i a r m o , c o n s c a r s e r i s o r s e d e s t i n a t e a i s t r u z i o n e , s a n i t à , s e r v i z i p u b b l i c i e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i . S c e l t e c h e s i i n s e r i s c o n o i n u n c o n t e s t o s e g n a t o d a i n s t a b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e , c o m p r e s s i o n e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e u n c l i m a g l o b a l e i n c u i l a g u e r r a r i s c h i a d i t o r n a r e s t r u m e n t o d i p o l i t i c a o r d i n a r i a " . " I n q u e s t o s c e n a r i o - s p i e g a - I n c a C g i l r i c h i a m a c o n f o r z a i l q u a d r o d e i d i r i t t i c o s t i t u z i o n a l i c h e d o v r e b b e o r i e n t a r e l e s c e l t e e c o n o m i c h e d e l P a e s e . L ’ I t a l i a è v i n c o l a t a a p r i n c i p i c h e i m p o n g o n o n o n s o l o i l r i p u d i o d e l l a g u e r r a , m a a n c h e l a p r o m o z i o n e d e l l a g i u s t i z i a s o c i a l e , d e l l a p a c e e d e l l ’ e g u a g l i a n z a s o s t a n z i a l e , a t t r a v e r s o p o l i t i c h e e c o n o m i c h e c o e r e n t i c o n t a l i f i n a l i t à . Q u a n d o q u e s t i v a l o r i v e n g o n o d i s a t t e s i , l ’ o r d i n e c o s t i t u z i o n a l e s t e s s o v i e n e i n d e b o l i t o " . " L a l e g g e d i b i l a n c i o - a f f e r m a - i n t e r v i e n e a n c o r a u n a v o l t a s u l s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e , p e g g i o r a n d o l a c o n d i z i o n e d i m i l i o n i d i l a v o r a t r i c i e l a v o r a t o r i . U n a c o n d i z i o n e g i à c o m p l e s s a , c o m e a b b i a m o m o d o d i c o n s t a t a r e o g n i g i o r n o c o n l e n o s t r e o p e r a t r i c i e i n o s t r i o p e r a t o r i i n t u t t a I t a l i a . L ’ a u m e n t o d e l l ’ e t à p e n s i o n a b i l e c o i n v o l g e r à l a q u a s i t o t a l i t à d e l l a p l a t e a , a z z e r a n d o o g n i f o r m a d i f l e s s i b i l i t à i n u s c i t a . P e r l ' I n c a i l r i s c h i o n o n è s o l o l a c o m p r e s s i o n e d e l d i r i t t o a u n p e n s i o n a m e n t o d i g n i t o s o , m a a n c h e l ’ a g g r a v a m e n t o d i c o n d i z i o n i s o c i a l i g i à c r i t i c h e " . " N e l m o n d o d e l l a v o r o - a v v e r t e - l a p r e c a r i e t à è i n c r e s c i t a . I g i o v a n i s i t r o v a n o s p e s s o n e l l e c o n d i z i o n i d i d o v e r e m i g r a r e a l l ’ e s t e r o p e r a v e r e u n ’ o p p o r t u n i t à . E c h i r e s t a a l a v o r a r e i n I t a l i a s u b i s c e c o n t r a t t i f r a g i l i e i n t e r m i t t e n z a o c c u p a z i o n a l e . E ' e v i d e n t e l a p r o g r e s s i v a e s p u l s i o n e d e i l a v o r a t o r i p i ù a n z i a n i d a i s e t t o r i p r o d u t t i v i . E l e v a r e i r e q u i s i t i s e n z a r a f f o r z a r e l e g a r a n z i e d i s t a b i l i t à , s a l u t e e s i c u r e z z a s u l l a v o r o s i g n i f i c a s c a r i c a r e s u i c i t t a d i n i u n c o s t o s o c i a l e i n s o s t e n i b i l e . A l c o n t r a r i o , o c c o r r e r e b b e a g i r e s u t r e d i r e t t r i c i c h i a r e : b l o c c o d e l l ’ a u m e n t o a u t o m a t i c o d e l l ’ e t à p e n s i o n a b i l e , m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à i n u s c i t a e i n t r o d u z i o n e d i u n a p e n s i o n e c o n t r i b u t i v a d i g a r a n z i a p e r p r e c a r i e d i s c o n t i n u i " . " L e s c e l t e d e l l a m a n o v r a - c h i a r i s c e i l p r e s i d e n t e P a g l i a r o - s i m a n i f e s t a n o c o m e l a p u n t a d i u n i c e b e r g . S o l o c h e s o t t o q u e l l a p u n t a , i n v e c e d i u n s o l i d o b l o c c o d i g h i a c c i o , c ’ è u n i n v o l u c r o v u o t o . Q u e s t e d e c i s i o n i m o s t r a n o u n a g r a v e a s s e n z a d i i n v e s t i m e n t i s t r a t e g i c i n e i s e r v i z i e s s e n z i a l i . I l f i n a n z i a m e n t o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e è d e s t i n a t o a s c e n d e r e n e l 2 0 2 8 s o t t o i l 6 % d e l P i l , i l l i v e l l o p i ù b a s s o d e g l i u l t i m i d e c e n n i . L a s t e s s a l o g i c a d i s o t t o f i n a n z i a m e n t o c o l p i s c e s c u o l a , a s s i s t e n z a a g l i a n z i a n i , n o n a u t o s u f f i c i e n z a , d i r i t t o a l l a c a s a e t r a s p o r t o p u b b l i c o : p i l a s t r i f o n d a m e n t a l i p e r l a c o e s i o n e s o c i a l e e p e r l a p a r i t à d i o p p o r t u n i t à . L ’ a s s e n z a d i i n v e s t i m e n t i n o n è n e u t r a : a u m e n t a l e d i s u g u a g l i a n z e , s p i n g e v e r s o l a p r i v a t i z z a z i o n e d i f a t t o d e i d i r i t t i , s c a r i c a s u l l e f a m i g l i e c o s t i i n s o s t e n i b i l i e f r a n t u m a l ’ u n i v e r s a l i t à d e l l ’ a c c e s s o a i s e r v i z i " . " L ’ e l e n c o d i c i ò c h e m a n c a - r i m a r c a - è , p u r t r o p p o , l u n g o , i n u n c o n t e s t o d o v e l ’ o c c u p a z i o n e c r e s c e , m a s o l o t r a g l i o v e r 5 0 : l a m a n o v r a n o n p r e v e d e v e r e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i , d o p o a n n i d i d e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e , n o n a f f r o n t a i l n o d o d e l l a p r e c a r i e t à , n o n i n t e r v i e n e s u l l a v o r o p o v e r o , n e r o e s o m m e r s o , n o n s o s t i e n e l a t r a n s i z i o n e a m b i e n t a l e e d i g i t a l e e n o n c o n t i e n e u n a s t r a t e g i a c r e d i b i l e p e r i l M e z z o g i o r n o " . " E p o i - c o n t i n u a - c ’ è l a q u e s t i o n e f i s c a l e , r i d o t t a a u n d i b a t t i t o s u l l a p a t r i m o n i a l e , d i c u i t a n t i s i s c a n d a l i z z a n o , m a s u c u i m a n c a u n a r i f l e s s i o n e s e r i a e c o n t e s t u a l i z z a t a d a p a r t e d e l G o v e r n o . N e g l i u l t i m i t r e a n n i l a v o r a t r i c i , l a v o r a t o r i , p e n s i o n a t e e p e n s i o n a t i h a n n o p a g a t o 2 5 m i l i a r d i d i e u r o d i t a s s e i n p i ù a c a u s a d e l l a m a n c a t a i n d i c i z z a z i o n e d e l l ’ I r p e f : q u e s t a , n e i f a t t i , è u n a f o r m a s i l e n z i o s a m a p e s a n t i s s i m a d i d r e n a g g i o f i s c a l e c h e h a c o l p i t o s o l o e s o l t a n t o i r e d d i t i f i s s i . N o n c h i o p e r a i n f l a t t a x , n o n l e r e n d i t e f i n a n z i a r i e , n o n i g r a n d i p a t r i m o n i " . " Q u e s t a s i t u a z i o n e - d i c e - m e t t e i n d i s c u s s i o n e i l p r i n c i p i o c o s t i t u z i o n a l e d i p r o g r e s s i v i t à . D i f a t t o , n e l P a e s e e s i s t e g i à u n a p a t r i m o n i a l e i m p r o p r i a , c h e g r a v a p i ù c h e s u i p a t r i m o n i s u i r e d d i t i d a l a v o r o b a s s i e m e d i . C o n u n a p r e s s i o n e f i s c a l e r e a l e c h e n e l 2 0 2 5 r a g g i u n g e r à i l 4 2 , 8 % e c o n l ’ 8 7 % d e l l ’ I r p e f p a g a t a d a l a v o r a t o r i e p e n s i o n a t i , l o S t a t o a p p a r e s e m p r e p i ù c o m e u n ' s o c i o d i m a g g i o r a n z a ' c h e t r a t t i e n e m o l t o e r e s t i t u i s c e s e m p r e m e n o i n t e r m i n i d i s e r v i z i : m e n o s c u o l a , m e n o s a n i t à , m e n o t r a s p o r t o p u b b l i c o , m e n o s i c u r e z z a s u l l a v o r o " . " C i ò c h e s i a u s p i c a è l a r e i n t r o d u z i o n e d i u n m o d e l l o d i t a s s a z i o n e r e a l m e n t e p r o g r e s s i v o , c a p a c e d i r e d i s t r i b u i r e r i c c h e z z a e f i n a n z i a r e p o l i t i c h e p u b b l i c h e a l l ’ a l t e z z a d e i b i s o g n i r e a l i d e l P a e s e " , c o n c l u d e .