R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " È e v i d e n t e c h e i l c e t o m e d i o e a n c h e i c e t i m e n o a b b i e n t i a b b i a n o d i f f i c o l t à , m a n e g l i u l t i m i d u e a n n i i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e l l e f a m i g l i e h a r i c o m i n c i a t o a c r e s c e r e . N o n l o d i c e O s n a t o , l o d i c e l ’ I s t a t : e r a p i ù d i v e n t ’ a n n i c h e n o n a c c a d e v a . È u n ’ i n v e r s i o n e d i t e n d e n z a d o v u t a a l l e m a n o v r e c o n t r o l ’ i n f l a z i o n e , a l t a g l i o d e l c u n e o f i s c a l e e a l l a r i d u z i o n e d e l l ’ a l i q u o t a a l 2 3 % f i n o a 2 8 m i l a e u r o , c h e o r a e s t e n d i a m o a l 3 3 % f i n o a 5 0 m i l a . N o n p o s s i a m o a c c o n t e n t a r e t u t t i , m a è u n s e g n a l e c o n c r e t o a l c e t o m e d i o " . C o s ì M a r c o O s n a t o , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e F i n a n z e d e l l a C a m e r a , a P i n g P o n g s u R a i R a d i o 1 . " A n c h e l a s a n i t à - p r o s e g u e - r i c e v e r i s o r s e i m p o r t a n t i : 7 m i l i a r d i e m e z z o i n p i ù r i s p e t t o a l l o s c o r s o a n n o , e 3 0 m i l i a r d i i n p i ù a f i n e l e g i s l a t u r a . C i s o n o f o n d i p e r i r i n n o v i c o n t r a t t u a l i d e i m e d i c i e p e r p r e m i a r e l a p r o d u t t i v i t à . È d i f f i c i l e d i r e c h e n o n s i s t i a n o f a c e n d o s f o r z i " . Q u a n t o a l l ’ e f f e t t o s u i c o n t i d e l s u p e r b o n u s i n t r o d o t t o d a i p r e c e d e n t i g o v e r n i , " s i a m o g i à a 1 5 0 m i l i a r d i d i c o s t o , e a f i n e c i c l o a r r i v e r e m o s e n o n o l t r e i 2 0 0 . È s t a t o u n o s t r a z i o , d i c i a m o l o c h i a r a m e n t e . Q u e s t a m a n o v r a d a 1 8 m i l i a r d i è a s c i u t t a m a s e r i a : n o n c i s o n o p i ù s f o r a m e n t i d i b i l a n c i o n é m i s u r e i n s o s t e n i b i l i c o m e q u e l l e d e l r e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a o d e l s u p e r b o n u s " , c o n c l u d e .