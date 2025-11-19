R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ È c h i a r o c h e i l P a r l a m e n t o è s o v r a n o e a v r à l a p o s s i b i l i t à d i d e c i d e r e . R i s p e t t o a l t e m a d e l l ’ a l i q u o t a p e r l a p r i m a c a s a i n a f f i t t o b r e v e s i è d e t t o c h i a r a m e n t e , a n c h e d a l g o v e r n o e d a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , c h e s e i l P a r l a m e n t o t r o v e r à u n ’ i n t e s a n o n c i s a r a n n o o v v i a m e n t e d i f f i c o l t à a d a t t u a r e q u e l l o c h e i l P a r l a m e n t o d e c i d e r à ” . C o s ì M a r c o O s n a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a S t a r t s u S k y T G 2 4 . “ C r e d o c h e i l t e m a è s i c u r a m e n t e s i g n i f i c a t i v o m a n o n è i l t e m a c e n t r a l e d i q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o c h e o f f r e t a n t i s s i m e a l t r e o p p o r t u n i t à . S a r à s e r e n a m e n t e f r u t t o d i u n d i b a t t i t o e s e i l P a r l a m e n t o d e c i d e r à d i m a n t e n e r e l ’ a l i q u o t a a l 2 1 % n o n s a r à u n a t r a g e d i a e s i t r o v e r a n n o c o p e r t u r e c h e n o n s o n o n e m m e n o c o s ì e l e v a t e i n q u e s t o c a s o . L a r i f l e s s i o n e v a f a t t a s u l l ’ e q u i t à o m e n o d i q u e s t a m i s u r a . I o s o n o a b b a s t a n z a c o n v i n t o c h e s i a g i u s t o t u t e l a r e g l i a f f i t t i p i ù l u n g h i m a c o n m o l t a s e r e n i t à r i s p e t t o a q u e l l o c h e d e c i d e r à i l P a r l a m e n t o ” , c o n c l u d e .