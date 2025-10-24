R o m a , 2 4 o t t ( A d n k r o n o s ) - " N o n h o m o t i v i p e r d u b i t a r e d e l l a b u o n a f e d e d e l l a s o t t o s e g r e t a r i a B o r g o n z o n i r i s p e t t o a l p e s a n t i s s i m o e i n g i u s t i f i c a t o t a g l i o d i o l t r e 4 0 0 m i l i o n i d i e u r o i n d u e a n n i a l f o n d o p e r i l c i n e m a e l ' a u d i o v i s i v o , c h e r i s c h i a d i d a r e u n c o l p o m o r t a l e a d u n s e t t o r e i n d u s t r i a l e i n r i p r e s a e a m i g l i a i a d i p o s t i d i l a v o r o . M a l a s u a i n t e r v i s t a d i o g g i è s u r r e a l e e r i v e l a i l c a o s c h e r e g n a n e l g o v e r n o M e l o n i " . L o d i c e i l d i r i g e n t e d i I t a l i a V i v a L u c i a n o N o b i l i , c o n s i g l i e r e r e g i o n a l e d e l L a z i o . " M e n t r e i l s u o e s e c u t i v o s t a m e t t e n d o i n g i n o c c h i o u n c o m p a r t o i n d u s t r i a l e c h e c o n t r i b u i s c e i n m a n i e r a r i l e v a n t e a l P I L – s p i e g a - m a c h e s o p r a t t u t t o g a r a n t i s c e l a c r e s c i t a c u l t u r a l e e d e f i n i s c e l ' i d e n t i t à i t a l i a n a n e l m o n d o , l a s o t t o s e g r e t a r i a a l c i n e m a s i a r r a m p i c a s u g l i s p e c c h i . P r i m a a t t r i b u i s c e l a c o l p a a l s u o c o l l e g a d i p a r t i t o G i o r g e t t i , p o i - a d d i r i t t u r a - h a i l c o r a g g i o d i p r e n d e r s e l a c o n l ' o p p o s i z i o n e i n v e c e d i a s s u m e r s i l e r e s p o n s a b i l i t à d i q u e s t o d i s a s t r o . I n f i n e a n n u n c i a u n ' a l t r a b a t o s t a : l ' u l t e r i o r e r i d u z i o n e d e l t a x c r e d i t d a l 4 0 a l 3 0 p e r c e n t o . L ' u n i c o c o m m e n t o p o s s i b i l e r i m a n d a a T r o i s i e B e n i g n i : n o n c i r e s t a c h e p i a n g e r e " . " A l d i l à d e l l e p a r o l e d e l l a B o r g o n z o n i l a d i r e z i o n e é f i n t r o p p o c h i a r a : d a q u a n d o i l g o v e r n o M e l o n i è i n s e d i a t o h a d i c h i a r a t o g u e r r a a l c i n e m a i t a l i a n o . I n v e c e d i s o s t e n e r e l ' i n d u s t r i a i t a l i a n a d e l l ' a u d i o v i s i v o , u n a g r a n d e e c c e l l e n z a d e l n o s t r o P a e s e c h e , n o n o s t a n t e e n o r m i d i f f i c o l t à , h a m o s t r a t o d e c i s i s e g n i d i r i p r e s a e s a l u t e , c h e p r o d u c e c r e s c i t a e o c c u p a z i o n e , d a c u i d i p e n d e l ' a t t i v i t à d e l l e s a l e , b u o n a p a r t e d e l l a p r o g r a m m a z i o n e R a i e t a n t o i n d o t t o a p a r t i r e d a l t u r i s m o , l o s i c o l p i s c e p e s a n t e m e n t e . N o n s o l o c a n c e l l a n d o i f o n d i , n o n s o l o b l o c c a n d o g l i i n v e s t i m e n t i m a a n c h e p r e c i p i t a n d o l e i m p r e s e n e l l a c o s t a n t e i n c e r t e z z a . E v i d e n t e m e n t e – c o n c l u d e N o b i l i - i l m a n d a t o è a f f o s s a r e u n m o n d o d i a r t i s t i e p r o f e s s i o n i s t i , c h e n o n o s t a n t e l a v a l a n g a d i n o m i n e d e l g o v e r n o , r e s t a n o l i b e r i e n o n c o n t r o l l a b i l i d a l l a d e s t r a " .