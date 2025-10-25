R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D a d i v e r s i g i o r n i a s s i s t i a m o a l c a r o s e l l o d i d i c h i a r a z i o n i d i l e a d e r p o l i t i c i c h e s i d i c h i a r a n o s t u p i t i e c o n t r a r i a l l e d e c i s i o n i a s s u n t e d a e s s i e d a i l o r o p a r t i t i i n C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i i n m e r i t o a l l a L e g g e d i B i l a n c i o " . C o s ì i l s e n a t o r e d e m A n t o n i o N i c i t a , a m a r g i n e d e l l ' e v e n t o t e n u t o a C a g l i a r i , d a l t i t o l o ' F a c c i a m o i l P u n t o ' , o r g a n i z z a t o d a M a r c o M e l o n i , r i s p o n d e n d o a i g i o r n a l i s t i c h e c h i e d e v a n o u n c o m m e n t o s u l l e d i c h i a r a z i o n i d e l m i n i s t r o A n t o n i o T a j a n i . " C ' è c h i d i c e d i n o n s a p e r e c h e l a m a n o v r a , d a e s s i v o t a t a a l l ' u n a n i m i t à , c o n t e n g a m o l t i s s i m i t a g l i , a d e s e m p i o i 5 0 m i l i o n i a l l a m e t r o C o p p u r e c h i d i c e d i i g n o r a r e i l t a g l i o d i 1 1 8 m i l i o n i i n 3 a n n i a l l a r i c e r c a , o a n c o r a c h i n o n c o n d i v i d e l e r i c h i e s t e a B a n c h e e A s s i c u r a z i o n i , o i n f i n e c h i m a n i f e s t a d i s a g i o p e r i l r e g a l o d i 4 0 0 e u r o a n n u i a c h i h a I r p e f s u p e r i o r e a 1 0 0 m i l a e u r o " . " C i c h i e d i a m o : m a s e n e s s u n o s a p e v a n u l l a d e l c o n t e n u t o d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o c h i l ' h a s c r i t t a e s o p r a t t u t t o c h i l ' h a a p p r o v a t a ? E ' q u e s t a l a s e r i e t à c o n l a q u a l e s i d e c i d e c o m e i m p i e g a r e 1 8 m i l i a r d i d e i c i t t a d i n i i t a l i a n i ? " .