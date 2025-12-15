R o m a , 1 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " I n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o i l m i n i s t r o G i o r g e t t i h a a n n u n c i a t o u n p a r z i a l e d e f i n a n z i a m e n t o d e l l e r i s o r s e d e s t i n a t e a l P o n t e p e r f i n a n z i a r e l a c a t a s t r o f i c a v i c e n d a d i I n d u s t r i a 4 . 0 " . L o d i c e i l s e n a t o r e A n t o n i o N i c i t a , v i c e p r e s i d e n t e d e l G r u p p o P d e m e m b r o c o m m i s s i o n e B i l a n c i o d e l S e n a t o . " L a m a n o v r a d o v r e b b e i n c r e m e n t a r e d i o t r e 3 m i l i a r d i , m a n o n è a n c o r a c h i a r o v e r s o q u a l e d i r e z i o n e . C o m e P d a b b i a m o c h i e s t o d i d e f i n a n z i a r e l a s p e s a f i n o r a d e s t i n a t a a l P o n t e , i n a t t e s a d e l l a s o l u z i o n e a l l e c r i t i c i t à a v a n z a t e d a l l a C o r t e d e i C o n t i . M a c h i e d i a m o c o n n o s t r o e m e n d a m e n t o c h e i l d e f i n z i a m e n t o v a d a a n c h e a f a v o r e d i S i c i l i a e C a l a b r i a c u i s o n o s t a t i s o t t r a t t i f o n d i F s c " , a g g i u n g e N i c i t a .