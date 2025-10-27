R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I o n o n s o n o p a r t i c o l a r m e n t e p r e o c c u p a t o p e r c h é q u e s t a è l a c o d a d i u n d i b a t t i t o c h e g i à c ’ è s t a t o e h a p o r t a t o a l l a d e f i n i z i o n e i n m a n o v r a d i u n a n o r m a c h e è s t a t a c o n d i v i s a c o n i l s i s t e m a b a n c a r i o e c h e p o r t a u n c o n t r i b u t o s i g n i f i c a t i v o d e l s i s t e m a b a n c a r i o s t e s s o p e r c h é s o n o 4 m i l i a r d i n e l 2 0 2 6 e 9 n e l t r i e n n i o " . C o s ì i l p o r t a v o c e n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a R a f f a e l e N e v i , o s p i t e a l p r o g r a m m a S t a r t d i S k y T g 2 4 . " U n c o n t r i b u t o s t r a o r d i n a r i o - p r o s e g u e - n o n u n a t a s s a s t r u t t u r a l e p e r a t t r a v e r s a r e q u e s t o m o m e n t o a n c o r a d i g r a n d e d i f f i c o l t à , p e r d e s t i n a r e q u e s t e s o m m e a d a u m e n t a r e l a d o t a z i o n e d e l l a s a n i t à . P e r i l r e s t o m i p a r e c h e s i a u n p o ’ d i c a m p a g n a e l e t t o r a l e " . " P a t u e l l i r i v e n d i c a i l f a t t o c h e l e b a n c h e i t a l i a n e n o n s o n o q u e s t o b e n e f a t t o r e s e n z a r i v e n d i c a r e q u e l l o c h e f a n n o p e r i l s i s t e m a P a e s e . L o r i v e n d i c a n o , d i c o n o c h e l a t a s s a z i o n e è p i ù a l t a c h e n e l r e s t o d ’ E u r o p a e d è u n a v e r i t à . D i c o n o c h e h a n n o s e m p r e c o n t r i b u i t o e c h e s a r à o r a a n c h e d i g i r a r e p a g i n a e d i a t t a c c a r e i l s i s t e m a b a n c a r i o m a l u i f a i l p r e s i d e n t e d e l l ’ A b i e d è s c o n t a t o c h e p a r l i c o s ì . N o i p u r e s o s t e n i a m o c h e b i s o g n a a b b a s s a r e i t o n i . L a L e g a h a a n c h e i l m i n i s t r o d e l T e s o r o c h e è s t a t o a t t o r e p r i n c i p a l e d e l l a d e f i n i z i o n e d i q u e s t a n o r m a c h e c ’ è e c h e s e c o n d o n o i v a b e n e p e r c h é v a n e l l a d i r e z i o n e a u s p i c a t a d a F o r z a I t a l i a c i o è d i e v i t a r e g u e r r e f r a t r i c i d e n e l s i s t e m a d e l P a e s e " , c o n c l u d e .