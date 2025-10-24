R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i a m o c h e l a n o r m a r e s t i c o s ì c o m ' è o g g i : 2 1 % d i t a s s a z i o n e p e r c h i a f f i t t a l a p r i m a c a s a e 2 6 % s u t u t t e l e a l t r e . N o n c ' è a l c u n m o t i v o p e r c a m b i a r e u n a l e g g e c h e è s t a t a f r u t t o d i u n a l u n g a m e d i a z i o n e n e l l a m a n o v r a d e l 2 0 2 4 , d u e a n n i f a " . C o s ì R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v i s t a t o d a A f f a r i t a l i a n i . " S i a m o d ' a c c o r d o - p r o s e g u e - a r i d u r r e l a s p e s a i m p r o d u t t i v a e n o n e s s e n z i a l e . I m i n i s t e r i h a n n o g i à f a t t o m o l t i s a c r i f i c i e d è g i u s t o c h e s i c o n t i n u i a r i d u r r e l a s p e s a i m p r o d u t t i v a , m a a s s o l u t a m e n t e n o n a c c e t t e r e m o c h e s i t a g l i n o i s e r v i z i a i c i t t a d i n i " . " L e p a r o l e d e l n o s t r o s e g r e t a r i o T a j a n i s o n o c h i a r e . A l c u n e n o r m e , p r i m a d e l l a b o l l i n a t u r a d e l l a L e g g e d i B i l a n c i o , e r a n o s t a t e i n s e r i t e s e n z a c h e f o s s e r o s t a t e d i s c u s s e n e l l a m a g g i o r a n z a . E q u i n d i a d e c i d e r e è l a p o l i t i c a e n o n c e r t o i t e c n i c i d e l m i n i s t e r o d e l l ' E c o n o m i a m a g a r i u t i l i z z a n d o a l g o r i t m i . Q u e s t o è i l s e n s o d e l l e p a r o l e d i T a j a n i " . " C ' è t u t t o i l t e m p o i n P a r l a m e n t o p e r d i s c u t e r e e a p p r o f o n d i r e t u t t e l e n o r m e , v o g l i a m o u n c o n f r o n t o s e r i o n e l m e r i t o d e l l e s i n g o l e q u e s t i o n i . C ' è i l t e m a d e l r e p e r i m e n t o d e l l e r i s o r s e e o g n i f o r z a p o l i t i c a d e v e s e m p r e t e n e r l o a m e n t e . S i a m o i p r i m i a d i r e c h e i c o n t i p u b b l i c i v a n n o s a l v a g u a r d a t i e p e r q u e s t o a b b i a m o r i n u n c i a t o a e s t e n d e r e l a p l a t e a d e i b e n e f i c i a r i d e l l a r i d u z i o n e d e l l ' a l i q u o t a I r p e f a l 3 3 % f i n o a 6 0 m i l a e u r o l o r d i l ' a n n o . C e r c h e r e m o d i f a r l o n e i p r o s s i m i a n n i . E ' c h i a r o p e r ò c h e v o g l i a m o c h e t u t t o v e n g a d i s c u s s o p r i m a e n o n a c c e t t i a m o d i r i t r o v a r c i n o r m e s c r i t t e d i c u i n o n a v e v a m o d i s c u s s o p r e v e n t i v a m e n t e c o m e l ’ a r t i c o l o 1 8 s u l l a t a s s a z i o n e d e l l e i m p r e s e " . S u l l e p e n s i o n i " s i a m o s e m p r e d i s p o n i b i l i a d i s c u t e r e t e n e n d o c o n t o d e l l a t e n u t a d e i c o n t i p u b b l i c i . S e l a L e g a s i l a m e n t a d o v r e b b e p a r l a r n e c o n i l m i n i s t r o G i o r g e t t i , e n o n c o n a l t r i , v i s t o c h e è s t a t o i l M e f a i n s e r i r e q u e s t a n o r m a s u l l a p r e v i d e n z a n e l l a L e g g e d i B i l a n c i o . N o n è c e r t o u n ' u r g e n z a , n e r i p a r l e r e m o p i ù a v a n t i c o n d i s p o n i b i l i t à a l c o n f r o n t o " , c o n c l u d e .