R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o i n i z i a t o i l d i b a t t i t o s u l l e b a n c h e p a r l a n d o d e l l a n e c e s s i t à d i i s t i t u i r e u n a n u o v a t a s s a c h e a v e s s e c o l p i t o l ’ e x t r a p r o f i t t o . N o i c i s i a m o o p p o s t i , p e r c h é l ’ e x t r a p r o f i t t o n o n e s i s t e g i u r i d i c a m e n t e : e s i s t e i l p r o f i t t o , c h e p u ò e s s e r e p i ù a l t o o p i ù b a s s o a s e c o n d a d e g l i a n n i . P e r e s e m p i o , l e b a n c h e p r i m a d e g l i a n n i d e l C o v i d h a n n o g u a d a g n a t o p o c o . P o i , d u r a n t e l a p a n d e m i a , c ’ è s t a t o u n f o r t e i n t e r v e n t o d e l l o S t a t o a t t r a v e r s o l e g a r a n z i e d i c u i s i è p a r l a t o t a n t o . È g i u s t o , q u i n d i , c h i e d e r e a l s i s t e m a b a n c a r i o , c h e h a r e g i s t r a t o u t i l i , u n i m p e g n o s t r a o r d i n a r i o . T u t t a v i a , d o b b i a m o l a v o r a r e i n s i e m e a l o r o p e r c o s t r u i r e u n a s i t u a z i o n e c h e e v i t i i l r i s c h i o d i c o n t e n z i o s i ” . C o s ì R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a R e s t a r t . “ S e l e b a n c h e f a n n o r i c o r s o c o n t r o u n a t a s s a z i o n e c h e r i t e n g o n o i n g i u s t a , b a s a n d o s i s u c r i t e r i g i u r i d i c i s o l i d i , i n p a r t i c o l a r e s u l f a t t o c h e i l c o n c e t t o d i e x t r a p r o f i t t o n o n e s i s t e , l o S t a t o n o n p o t r e b b e s p e n d e r e q u e l l e r i s o r s e . D e v e a c c a n t o n a r l e , s e n z a p o t e r u t i l i z z a r e n e m m e n o u n c e n t e s i m o d i q u a n t o i n c a s s a t o . P e r q u e s t o è n e c e s s a r i o t r o v a r e u n a c c o r d o c h e p e r m e t t a n o n s o l o d i f a r e n t r a r e l e r i s o r s e , m a a n c h e d i p o t e r l e s p e n d e r e c o n c r e t a m e n t e , e v i t a n d o a l t e m p o s t e s s o c h e l e b a n c h e s c a r i c h i n o g l i e v e n t u a l i c o s t i a g g i u n t i v i s u i c o n s u m a t o r i . Q u e s t o p e r n o i è u n a s p e t t o f o n d a m e n t a l e . N e l l a r e l a z i o n e t e c n i c a d i b i l a n c i o è s c r i t t o c h i a r a m e n t e c h e l ’ o p e r a z i o n e c h e p r e v e d e i 2 p u n t i d i I r a p è u n i n t e r v e n t o t e m p o r a n e o , n o n s t r u t t u r a l e . N o i s i a m o s e m p r e c o n t r a r i a l l ’ i n t r o d u z i o n e d i t a s s e s t r u t t u r a l i . Q u e s t a , i n v e c e , è u n a m i s u r a u n a t a n t u m ” , c o n c l u d e .